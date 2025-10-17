Algeciras mira al futuro: la digitalización y la economía azul, claves para un desarrollo sostenible

Fotos de la mesa redonda sobre economía azul y sostenibilidad, de las Cátedras Telefónica y la UCA

Algeciras se posiciona como una ciudad que no solo mira al mar, sino también al futuro. Bajo el lema "Economía azul y sostenibilidad", la Jornada Ágora Cátedra Telefónica–Universidad de Cádiz reunió este viernes a representantes de instituciones públicas y privadas para debatir sobre los nuevos modelos de desarrollo sostenible que marcarán el porvenir del Campo de Gibraltar.

El encuentro, organizado por las Cátedras Telefónica con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de Algeciras —que celebra su 50º aniversario—, el Puerto de Algeciras y el Ayuntamiento de la ciudad, invitó a los estudiantes universitarios a “imaginar escenarios posibles para Algeciras” desde la innovación y la transformación digital.

La mesa redonda sobre sostenibilidad social, moderada por el director de Europa Sur, Javier Chaparro, contó con la participación de Javier Vázquez Hueso, delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras; Cristina Lirio, adjunta a la dirección territorial Sur de Telefónica; Jesús Verdú, director general del Campus Bahía de Algeciras de la UCA, y José Ramón Rodríguez, jefe de la División de Edificación y Planeamiento de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).

Una ciudad más conectada y humana

“El plan Smart City de Algeciras lleva siete años en marcha y ahora toca pensar en qué hacer a partir de ahora”, señaló Javier Vázquez, quien recordó que la digitalización ha transformado por completo la relación entre la ciudadanía y la administración local.

“Desde febrero se han tramitado más de 100.000 expedientes por la sede electrónica. Hay más de 300 trámites a golpe de clic, desde subvenciones hasta licitaciones”, explicó. Vázquez destacó además el papel de herramientas como Geoportal o Gecor, que permiten a los ciudadanos acceder a información o comunicar incidencias en tiempo real.

El delegado subrayó que “cualquier acción dentro de los planes Smart City va a redundar en el medio ambiente y en la calidad de vida de los ciudadanos”. Pero más allá de la tecnología, insistió en la importancia de la formación digital: “Tenemos que rescatar a quienes no son nativos digitales. Vamos a los centros de mayores para enseñarles, por ejemplo, a sacar el certificado digital. Tenemos que darles la oportunidad de aprender”.

Telefónica: la conectividad como motor sostenible

“La capa básica del proceso de digitalización es la conectividad”, afirmó Cristina Lirio, quien recordó que Telefónica ha invertido 1.995 millones de euros en redes de comunicación en Andalucía, situando a la comunidad por encima de la media nacional en fibra y 5G.

“Andalucía tiene las mejores estructuras de telecomunicaciones de España, y Algeciras una conectividad mejor que muchas capitales europeas”, destacó.

Lirio puso el acento en el impacto ambiental positivo de la digitalización: “Nuestra fibra es un 85% más eficiente que el cobre. La digitalización reduce las emisiones en la industria y el transporte hasta un 15%, y los hábitos digitales han reducido un 35% las emisiones de las ciudades”.

Además, subrayó la importancia de la alianza entre empresa y universidad para formar a los perfiles profesionales del futuro: “Necesitamos esa mirada joven que nos ayude a diseñar un futuro prometedor, siempre apoyándonos en la sostenibilidad”.

La Universidad: laboratorio de cambio

Desde la Universidad de Cádiz, Jesús Verdú destacó el compromiso de la institución con la sostenibilidad “en todos sus ámbitos, internos y externos”.

“La UCA asume con valentía el reto de impregnar la sostenibilidad en nuestras titulaciones y programas”, afirmó. Puso como ejemplo el máster en petroquímica del Campus Bahía de Algeciras, alineado con la transformación industrial de la zona, y otros títulos como el máster en energías renovables y eficiencia energética.

“El mundo cambia rápidamente y debemos tener la voluntad de afrontar esos retos con decisión”, concluyó Verdú.

Puerto y ciudad, un mismo horizonte

Por su parte, José Ramón Rodríguez explicó cómo el Puerto de Algeciras trabaja para recomponer su relación histórica con la ciudad. “Hasta hace poco, la relación puerto-ciudad estaba rota. Ahora caminamos en cremallera, con proyectos compartidos y respetuosos con la naturaleza”, afirmó.

“El puerto tiene una normativa más flexible que nos permite adaptarnos y revisar los proyectos. Soñamos con el lago marítimo, que paso a paso es una realidad, y con un puerto integrado en la vida urbana”, añadió.

La inteligencia artificial, aliada del cambio

Preguntados por el papel de la inteligencia artificial, los ponentes coincidieron en su potencial transformador.

“La IA ha llegado para mejorar la vida de las personas. Hay que hacer un uso responsable y ético”, afirmó Cristina Lirio.

Jesús Verdú admitió que “el mundo de ayer ha dejado de existir” y que esta tecnología “transforma radicalmente nuestra forma de pensar y relacionarnos”.

Javier Vázquez, por su parte, recordó que Algeciras ya la está integrando en servicios municipales: “Tenemos aplicaciones que muestran en tiempo real la ubicación de los autobuses o posibles roturas en la red de agua. Hace dos años no nos lo imaginábamos y hoy es una realidad”. Y añadió, con un toque de humor y orgullo: “Algeciras es una ciudad moderna que mira al futuro. Y por muy fea que diga la IA que es, es maravillosa para desarrollar todo lo que está por llegar”.