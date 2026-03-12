El Ayuntamiento de Algeciras saca a licitación un nuevo aparcamiento en Getares junto a Los Delfines para 2027

Aparcamiento improvisado en la explanada de Los Delfines, en la playa de Getares.

El Ayuntamiento de Algeciras ha sacado a licitación la construcción de un nuevo aparcamiento en la explanada de Los Delfines, en la playa de Getares, con el objetivo de ordenar y urbanizar un espacio que actualmente se utiliza como estacionamiento improvisado, en la llamada avenida del Lince.

El contrato cuenta con un presupuesto base de 302.940 euros sin impuestos, que asciende a 366.560 euros con IVA, y el plazo para que las empresas presenten sus ofertas permanecerá abierto hasta el 30 de marzo.

Sin embargo, los plazos administrativos y de obra hacen difícil que la nueva infraestructura esté disponible para los usuarios este mismo verano. Una vez adjudicado y formalizado el contrato, el proyecto establece cuatro meses de ejecución, por lo que, sumando los trámites previos, todo apunta a que el aparcamiento no estará listo para la temporada alta de 2027, año en el que se celebrarán las próximas elecciones municipales.

Ordenar un aparcamiento improvisado

La actuación se desarrollará en una explanada situada junto al residencial Los Delfines, en la urbanización de Getares, con una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados. En la actualidad, este espacio funciona como estacionamiento sin ningún tipo de ordenación ni infraestructuras.

El objetivo del proyecto es urbanizar la parcela y dotarla de aparcamientos organizados, además de mejorar los servicios básicos del entorno. Entre las actuaciones previstas se encuentran la instalación de una red de drenaje para aguas pluviales, la renovación completa del alumbrado público, la señalización viaria y la creación de zonas ajardinadas.

Diseño de la explanada situada junto al residencial Los Delfines, en la urbanización de Getares, con una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados.

El proyecto también contempla 17 nuevas luminarias, 115 metros de tuberías de drenaje, más de 2.100 metros cuadrados de superficie asfaltada para viales y estacionamientos, 405 metros cuadrados de acerados adoquinados y la plantación de 25 árboles, además de bancos, papeleras y elementos de contención de tierras.

Las obras se desarrollarán en varias fases que comenzarán con la demolición del pavimento existente y la preparación del terreno. Posteriormente se ejecutarán las redes de drenaje, saneamiento y alumbrado, para finalizar con la pavimentación, la señalización, el mobiliario urbano y la jardinería.

Con esta intervención, el Ayuntamiento pretende recuperar un espacio actualmente degradado y convertirlo en una zona ordenada y funcional dentro de uno de los enclaves más frecuentados de la costa algecireña.

Un problema recurrente cada verano

El aparcamiento es uno de los grandes problemas de la playa de Getares. Esta playa semiurbana, con unos 2,5 kilómetros de longitud, multiplica su población durante la primavera y el verano con miles de visitantes que llenan el paseo marítimo y las zonas cercanas.

En las horas punta de la temporada estival resulta habitual que los conductores tengan dificultades para encontrar plaza, lo que provoca estacionamientos improvisados y largas vueltas en busca de sitio.

Otra gran bolsa de aparcamiento sigue deteriorada

Mientras se proyecta el acondicionamiento del aparcamiento de Los Delfines, otra importante bolsa de estacionamiento cercana continúa en mal estado.

Aparcamiento lleno de barro y socavones al cabo de la calle Orión, en Getares. / E.S.

Se trata del espacio situado al final de la calle Orión, junto al paseo marítimo y muy próximo al río Pícaro y a la urbanización Los Camarotes. Esta parcela, de unos 2.700 metros cuadrados, es de tierra y carece de pavimentación, por lo que durante el invierno suele convertirse en un barrizal lleno de socavones.

No es raro que algunos vehículos tengan que esquivar grandes baches para salir del lugar. Según explicó en su momento el Ayuntamiento, este terreno se encuentra afectado por la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, por lo que cualquier intervención requeriría autorización de Costas.

De momento, mientras avanza la licitación del nuevo aparcamiento de Los Delfines, los problemas para estacionar en Getares seguirán marcando el inicio de la próxima temporada de playa.