Algeciras entrega seis reconocimientos por el Día de Andalucía

El Ayuntamiento de Algeciras ha entregado este miércoles seis reconocimientos con motivo del Día de Andalucía 2026, que se conmemorará, como cada año, el próximo 28 de febrero. Estos galardones se mantienen con el objetivo de poner en valor el trabajo abnegado y generoso de colectivos, entidades y personas que, desde ámbitos muy distintos, contribuyen al bienestar común y al progreso social, cultural y económico de la ciudad.

Uno de los reconocimientos ha recaído en el IES Isla Verde, centro educativo fundado en 1929 y ubicado en su emplazamiento actual desde 1969. Esta distinción honra tanto a la institución como a todas las personas que han formado parte de su trayectoria casi centenaria.

Asimismo, se ha distinguido a la Comunidad Portuaria Bahía de Algeciras (COMPORT), por su defensa diaria del principal motor económico del territorio, el Puerto de Algeciras, y por ejercer como embajadora de la ciudad y de sus potencialidades en foros y misiones comerciales de todo el mundo.

Otro de los galardones ha sido para la Asociación de Fibromialgia del Campo de Gibraltar, por la encomiable labor social y sanitaria que desarrolla, así como por su estrecha colaboración con el Ayuntamiento en iniciativas de apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad.

El arte también se ha reconocido a través del grupo artístico Tría 75, coincidiendo con el cincuenta aniversario de su creación. Un homenaje que sirve para recordar el legado de Helmut Siesser y José Luis García Jaén, así como para rendir tributo al maestro Antonio López Canales.

También se ha concedido una distinción a la academia de danza Stylo Urbano Center, que dirige Kuny Muñoz. Más de trescientas personas de todas las edades integran este colectivo que colabora de forma altruista en numerosos eventos, llenando las calles de alegría y dinamismo.

A título individual, se ha otorgado, con carácter póstumo, el reconocimiento al periodista deportivo algecireño Enrique Tadeo González, fallecido el pasado 22 de enero. Un profesional referente que ejerció siempre su labor con orgullo de sus raíces algecireñas y andaluzas, y cuya pérdida causó una profunda conmoción en toda la comarca.

El alcalde de Algeciras ha trasladado su más sincera felicitación a todos los homenajeados, destacando que “son un ejemplo claro de la mejor esencia de la sociedad algecireña, referentes necesarios en los que mirarnos para construir una ciudad más cohesionada, solidaria y comprometida”. Landaluce ha subrayado la importancia de conmemorar el Día de Andalucía como “una oportunidad para reafirmar la grandeza de esta tierra, defender su cultura y tradiciones y seguir trabajando para que sea más próspera, justa e igualitaria, dejando a las generaciones venideras un legado del que puedan sentirse orgullosas”.