Algeciras conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con un manifiesto: "La recuperación siempre es posible"

El salón de plenos del Ayuntamiento de Algeciras ha acogido este viernes el acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental 2025, que este año se celebra bajo el lema Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, José Ignacio Landaluce, la teniente de alcalde delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa; los concejales delegados de Salud, Sabina Quiles, y de Coordinación, Vicente Palomares; así como otros concejales de la Corporación Municipal.

Durante el encuentro, se ha procedido a la lectura de un manifiesto elaborado por el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y la Red Estatal de Mujeres de la Confederación Salud Mental España, en el que se recuerda que la salud mental es la base del bienestar social y una condición esencial para la igualdad de oportunidades. "Una vez hemos sufrido un fenómeno impredecible llega la hora de pensar en la recuperación, porque la recuperación siempre es posible", han proclamado.

"Desde el movimiento Salud Mental España, creemos que la clave para coordinar los esfuerzos, y avanzar en la normalización, sería la creación de comunidades de aprendizaje. Se trataría de aprovechar la experiencia, y generar un conocimiento que pueda ser útil en eventos de igual naturaleza. Cuanto mayor conocimiento, mayor capacidad de respuesta. La prevención y el apoyo social mejorarán la salud mental del conjunto", han manifestado.

"Asimismo, se podrían elaborar guías específicas sobre salud mental para abordar situaciones de emergencia y catástrofes, teniendo en cuenta esos aprendizajes. Como recomendaciones para aliviar el malestar psíquico sería bueno evitar la sobreinformación y procurar información fiable; compartir las preocupaciones con otras personas; exteriorizar las emociones; descansar en la medida de lo posible; y se podrían formar grupos de apoyo telemáticos. Iniciemos la búsqueda de esa esencia perdida que es la salud mental; reforcemos nuestros vínculos. La señal de los derechos nos indicará su lugar", han apostillado.

También se ha leído una proclama en la que se hace un llamamiento a las administraciones públicas, agentes sociales, entidades del tercer sector, medios de comunicación, comunidad científica y ciudadanía en general para aumentar los recursos públicos destinados a salud mental, fortalecer las redes psicosociales y de emergencia, impulsar la prevención y la atención temprana, e incorporar la perspectiva de salud mental en cualquier respuesta humanitaria o social.

Conesa ha agradecido la labor de las entidades y profesionales que trabajan en este ámbito, como Afemen, FAEM y otros colectivos locales, destacando que “la salud mental se construye entre todos”. La primera asociación ha instalado una mesa informativa en la calle Ancha para "sensibilizar a la ciudadanía".

El regidor ha manifestado que “durante mucho tiempo, la salud mental fue un tema del que se hablaba poco, prácticamente invisible, quizá por desconocimiento o quizá por miedo. Pero en los últimos años hemos aprendido que cuidar de nuestra mente y de nuestras emociones es tan esencial como cuidar de nuestro cuerpo” y ha añadido que “debemos acompañar a quienes sufren estos problemas y ofrecerles espacios seguros donde puedan pedir ayuda sin miedo ni estigma”.

Landaluce ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con esta causa, recordando la firma del Pacto por la Salud Mental en marzo de 2023 y la reciente adhesión a la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental, iniciativas que “no son palabras en un papel, sino el reflejo de una firme voluntad de construir una ciudad donde hablar de salud mental no sea un tabú, sino un acto de responsabilidad y cuidado”.