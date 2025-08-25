Algeciras celebrará su día en Isla Mágica: entrada y autobús para el viaje el 6 de septiembre

La ciudad de Algeciras celebrará su día en el parque temático Isla Mágica de Sevilla el próximo 6 de septiembre, coincidiendo con la fecha en la que se conmemora la independencia de la localidad respecto a San Roque en 1755 y la constitución de su primer Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Algeciras y el parque sevillano han alcanzado un acuerdo para que los vecinos puedan disfrutar de esta jornada con precios "especiales". El paquete que incluye entrada y desplazamiento en autobús tendrá un coste de 45 euros, o 50 euros si se suma también la entrada al área acuática Agua Mágica. Quienes prefieran desplazarse por medios propios podrán acceder a Isla Mágica con tarifas reducidas: 23 euros para la entrada al parque temático y 28 euros si se incluye Agua Mágica. En el caso de los niños de 0 a 3 años, únicamente deberán abonar el importe del transporte.

En la presentación del Día de Algeciras han estado presentes el alcalde, José Ignacio Landaluce; la teniente de alcalde delegada de Turismo, Comunicación e Imagen, Susana Pérez Custodio; la directora de Isla Mágica, Raquel Melero; y Javier Sánchez, un representante de la agencia de viajes Porto Albo, colaboradora de esta iniciativa. La delegada de Turismo ha recordado que esta iniciativa se lleva realizando desde el año 2004 de manera ininterrumpida excepto los dos años en los que se mantuvieron las restricciones por la pandemia. "Gracias a la colaboración del parque sevillano y la agencia de viajes, ese día los algecireños podrán disfrutar de Isla Mágica con precios inmejorables incluyendo de manera opcional el transporte y el acceso al parque acuático Agua Mágica", ha señalado el Consistorio.

Pérez Custodio ha animado a todos los algecireños a sumarse a esta celebración, que se convierte "en una experiencia familiar inolvidable en un entorno tan maravilloso como Isla Mágica". La representante del parque de atracciones ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y de Porto Albo, y ha referido que, acercándose la fecha, aun antes de anunciar el día en el que se celebra el Día de Algeciras ya reciben llamadas para hacer reservas. Melero ha lanzado un mensaje para que todas las personas que acudan ese día a Isla Mágica lo hagan "con algún detalle identificativo de Algeciras". Viajes Porto Albo ha destacado la importante acogida que tiene este “día especial” y recordó los precios para ese día.