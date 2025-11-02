Algeciras celebra las II Jornadas de Patrimonio Cultural con una semana dedicada a la historia, el arte y la memoria local

Algeciras acogerá del 3 al 8 de noviembre las II Jornadas de Patrimonio Cultural, una cita organizada por la Asociación para la Defensa y el Estudio del Patrimonio Histórico Algecireño La Trocha, en colaboración con el Ayuntamiento, el Colectivo Cultural Academus y el Centro UNESCO Campo de Gibraltar. Todas las actividades serán de entrada libre hasta completar aforo y se celebrarán en el Salón de Actos del Centro Documental José Luis Cano.

Estas jornadas, que consolidan su vocación divulgativa y participativa, reunirán a especialistas en distintas disciplinas vinculadas al estudio, la conservación y la difusión del patrimonio histórico y artístico. A lo largo de seis días, el público podrá disfrutar de conferencias, exposiciones, homenajes y recitales poéticos, con una programación que recorrerá temas tan diversos como el arte rupestre, la arqueología submarina, los oficios antiguos, el urbanismo histórico, el flamenco, la zarzuela, las fortificaciones, el patrimonio marítimo o la restauración pictórica.

El programa de las II Jornadas de Patrimonio Cultural.

El acto inaugural, el lunes 3 de noviembre, incluirá la apertura de la exposición de las artistas Nieves Buscató y Manuela Puertas, la entrega del reconocimiento a la Musa del Patrimonio Cultural 2025 y un recital poético a cargo del colectivo Academus, dedicado íntegramente a Algeciras.

A partir del martes, las jornadas ofrecerán un amplio programa de conferencias en sesiones de mañana y tarde, con la participación de investigadores y expertos como Carlos Gómez de Avellaneda, Hugo Mira Perales, José Ramos Muñoz, Andrés Bolufer Vicioso, Luis Efrén Fernández Rodríguez, Raúl González Gallero, Francisco González Ramírez o Victoria Calvente Casas, entre otros.

El encuentro se cerrará el sábado 8 de noviembre con el acto de clausura y la entrega de reconocimientos a los participantes, en un homenaje colectivo al compromiso con la memoria, la cultura y la identidad algecireña.