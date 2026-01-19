Algeciras abre el Aula del Futuro: un espacio gratuito para que los niños aprendan y los padres respiren

La asociación Intrade Social ha puesto en marcha en Algeciras una iniciativa educativa y recreativa destinada a favorecer la conciliación familiar y la integración social, poniendo siempre en el centro el interés y bienestar de los menores. Bajo el nombre de Aula del Futuro. Plan Corresponsables, el proyecto ofrece un espacio gratuito para que niños y niñas de entre 6 y 14 años puedan aprender, compartir y disfrutar, mientras sus padres o madres disponen de tiempo para trabajar, descansar o realizar otras actividades.

La actividad se desarrollará en el colegio Adalides desde enero hasta septiembre, con un horario de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 y los viernes de 16:00 a 19:00 horas.

La asociación anima a las familias interesadas a participar en esta iniciativa. Para más información o inscripción, las familias pueden contactar a través del correo electrónico: asociacionintradesocial@gmail.com.

La actividad forma parte del Plan Corresponsables 2025/2026 y está financiada por el Ayuntamiento de Algeciras y Junta de Andalucía.