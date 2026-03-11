El algecireño Alexis Morante presenta su nueva película en el Festival de Málaga

El director algecireño Alexis Morante ha presentado en el Festival de Málaga su nueva película, A una isla de ti, una comedia romántica que llegará a los cines el próximo 10 de abril y que supone el tercer largometraje de ficción del cineasta del Campo de Gibraltar.

La cinta, producida por Morena Films, se estrenó en el certamen malagueño con la presencia de parte del equipo artístico y técnico, entre ellos los protagonistas Freddie Dennis, Jaime Zatarain y Julia Martínez, además de los productores María Soler y Juanjo Marrero. Durante el encuentro con los medios, Zatarain destacó que se trata de “una historia necesaria de contar”.

A una isla de ti se presenta como una fábula romántica contemporánea que recupera el espíritu de las grandes comedias románticas clásicas, con un tono fresco y actual que apuesta por celebrar el amor sin etiquetas. La historia transcurre en Gran Canaria, convertida en un escenario idílico para una trama llena de enredos sentimentales.

La película sigue a Harry, interpretado por Freddie Dennis —conocido por su papel en Queen Charlotte: Una historia de Los Bridgerton—, un chef británico que, tras ser abandonado en el altar, acepta la propuesta de su mejor amiga Yaiza (Julia Martínez) para pasar unas vacaciones en su isla natal. Allí no solo descubre la cultura y la gastronomía local, sino que vive un inesperado giro sentimental al enamorarse de Iván (Jaime Zatarain), el padre de su amiga.

El reparto se completa con Toni Acosta, en una colaboración especial, además de Carlos González y la joven actriz debutante Alba Goya.

Morante, nominado al Goya y ganador del Premio Carmen a la mejor dirección por Gila: ¿Es el enemigo?, ha señalado que el proyecto le atrajo desde el primer momento. “Cuando me propusieron adentrarme en el género de la comedia romántica, con una historia de amor tan poco usual como la de dos hombres y con el entorno mágico de las islas Canarias, me pareció una oportunidad para emocionar y divertir a partes iguales”, explicó el director.

El guion está firmado por Fernando Pérez, Paula López Cuervo y el propio Alexis Morante, y la película es una coproducción de Morena Films y Fuse Entertainment, junto a Neo Labels Company y De Isla en Isla AIE. El proyecto cuenta además con el apoyo de Turismo de Islas Canarias y la participación de HBO Max, mientras que DeAPlaneta se encargará de su distribución en salas.