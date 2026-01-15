El algecireño Alexis Morante dirige una docuserie sobre Rocío Jurado que se emitirá en Movistar Plus+
El documental será uno de los estrenos de la plataforma para 2026
El cineasta algecireño Alexis Morante es el encargado de dirigir La más grande, la nueva serie documental sobre Rocío Jurado que se estrenará este año en Movistar Plus+, y que abordará la figura de una de las artistas más influyentes de la música española desde una mirada íntima, social y cultural.
La producción ofrecerá un retrato profundo de Rocío Jurado que va más allá de su dimensión artística, presentándola como un símbolo de transformación y modernidad en la España de la segunda mitad del siglo XX. La serie recorre su evolución desde la folclórica de la posguerra hasta la mujer libre y reivindicativa en la que se convirtió, en paralelo a los cambios sociales del país.
A lo largo de sus cuatro episodios, La más grande repasa las distintas etapas vitales y profesionales de la artista, sin limitarse al brillo del escenario. El relato profundiza también en su dimensión humana, desde la infancia hasta sus últimos años, mostrando a una mujer que buscó el amor, la felicidad y la libertad personal, y que terminó convirtiéndose en referente para varias generaciones.
La dirección de la docuserie corre a cargo de Alexis Morante, uno de los nombres más reconocidos del documental musical español, con trabajos como Camarón: Flamenco y Revolución, Bisbal o Héroes: Silencio y rock & roll. Su estilo, basado en el rigor documental y una narrativa emocional, vuelve a ponerse al servicio de una figura clave de la cultura popular española.
La más grande es una serie documental original de Movistar Plus+, producida por Tesseo Premium Content, y refuerza la proyección nacional del director algecireño, que suma este proyecto a una trayectoria consolidada en el audiovisual español.
