El algecireño Alexis Morante dirige una docuserie sobre Rocío Jurado que se emitirá en Movistar Plus+

El cineasta algecireño Alexis Morante es el encargado de dirigir La más grande, la nueva serie documental sobre Rocío Jurado que se estrenará este año en Movistar Plus+, y que abordará la figura de una de las artistas más influyentes de la música española desde una mirada íntima, social y cultural.

La producción ofrecerá un retrato profundo de Rocío Jurado que va más allá de su dimensión artística, presentándola como un símbolo de transformación y modernidad en la España de la segunda mitad del siglo XX. La serie recorre su evolución desde la folclórica de la posguerra hasta la mujer libre y reivindicativa en la que se convirtió, en paralelo a los cambios sociales del país.

A lo largo de sus cuatro episodios, La más grande repasa las distintas etapas vitales y profesionales de la artista, sin limitarse al brillo del escenario. El relato profundiza también en su dimensión humana, desde la infancia hasta sus últimos años, mostrando a una mujer que buscó el amor, la felicidad y la libertad personal, y que terminó convirtiéndose en referente para varias generaciones.

La dirección de la docuserie corre a cargo de Alexis Morante, uno de los nombres más reconocidos del documental musical español, con trabajos como Camarón: Flamenco y Revolución, Bisbal o Héroes: Silencio y rock & roll. Su estilo, basado en el rigor documental y una narrativa emocional, vuelve a ponerse al servicio de una figura clave de la cultura popular española.

La más grande es una serie documental original de Movistar Plus+, producida por Tesseo Premium Content, y refuerza la proyección nacional del director algecireño, que suma este proyecto a una trayectoria consolidada en el audiovisual español.