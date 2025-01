El alcalde de Algeciras pide al Gobierno que se comprometa con el desarrollo del Ramal Central en su cuarto aniversario

Algeciras/El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha recordado que este martes, 21 de enero, se cumplen cuatro años desde la constitución de la Red de Ciudades para el Impulso del Ramal Central de los Corredores Mediterráneo y Atlántico, que conecta Algeciras con Zaragoza, una iniciativa que reunió a más de 50 alcaldes de toda España, comunidades autónomas, Puertos, entidades sociales, Cámaras de Comercio y casi 30 empresas del sector portuario y del transporte, para vertebrar España. Entre ellos estaba Óscar Puente, entonces alcalde de Valladolid y ahora ministro de Transportes.

“Este esfuerzo colectivo nació con el objetivo claro de reivindicar y fomentar el desarrollo de una infraestructura ferroviaria clave para el futuro de nuestro país, no solo por su impacto económico y social, sino también por su capacidad para abordar retos medioambientales y combatir el vacío demográfico en amplias zonas de España” ha manifestado el primer edil.

El regidor algecireño ha enfatizado que “se hace necesario que el Gobierno de España dé un paso adelante con inversiones estratégicas para modernizar y consolidar esta infraestructura, que cuenta con el respaldo de las administraciones, el sector industrial y empresarial, así como de la sociedad en general” y ha reivindicado que “es crucial que el Ramal Central empiece a estructurarse desde Andalucía, pues es la única manera de asegurarnos de que nuestra región no quede excluida nuevamente de un proyecto de estado, el cual supondrá un incentivo fundamental para el progreso nacional, que nos permitirá competir en igualdad de condiciones con el resto de Europa”.

El alcalde ha señalado que “aunque hay avances en las obras de electrificación y modernización de la vía Algeciras-Bobadilla, este proyecto llega un siglo tarde, puesto que ya no solo es una reivindicación histórica, sino una necesidad que lastra nuestro presente, y que debe atenderse con la mayor urgencia posible, requerimos una red moderna, eficiente y competitiva que conecte Algeciras, con el resto de España” y ha añadido que “esta infraestructura debe estar acompañada de trenes modernos, cómodos y fiables, que no se averíen y que puedan ofrecer un servicio digno a los usuarios. Asimismo, es imprescindible aumentar las conexiones entre Algeciras, el Campo de Gibraltar y el resto de España, para que esta línea no solo sea funcional, sino también competitiva y atractiva”.

Landaluce ha afirmado que “el Ramal Central es mucho más que una infraestructura ferroviaria, es un compromiso con la igualdad de oportunidades para todos los territorios, el desarrollo sostenible de nuestro país, por eso, tras cuatro años reivindicando un proyecto lógico y justo, creo que es momento de que este se materialice con la urgencia que merece, con la firme implicación de nuestro Gobierno Central para realizar inversiones reales en esta iniciativa”.