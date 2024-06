El alcalde de Algeciras muestra su decepción al no ser invitado a la visita oficial este lunes de Marlaska

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su decepción al no ser invitado a la visita que realizará el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este lunes, 17 de junio, al municipio. El primer edil ha expresado en una nota que "no se puede entender que en una visita oficial de todo un ministro de Interior no se cuente con la presencia de un Ayuntamiento que, año tras año, colabora y, como a todos los algecireños, le afecta la Operación Paso del Estrecho".

"Aunque incomprensible es la falta de interés mostrada, la sensación es de decepción y no de sorpresa, ya que no es la primera vez que el Gobierno de España no cuenta con el Ayuntamiento de Algeciras y su alcalde en ámbitos que le competen", añadió el regidor algecireño, antes de agregar que "cuando habilitamos el Pabellón Andrés Mateo para dar cobijo a 357 inmigrantes durante la crisis migratoria que se produjo en el año 2018, tampoco hubo contacto alguno en la visita que realizó el ministro al mismo".

Landaluce también hizo referencia a la reunión de Grande-Marlaska con los responsables de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local en enero de 2023, "cuando toda la ciudad lamentó la muerte de Diego Valencia a manos del terrorismo yihadista, o la última visita del ministro para la coordinación en el ámbito de lucha contra el narcotráfico, todas se materializaron con la misma desatención. El lunes será la cuarta vez y no es lógico".

"No es lógico porque es imprescindible que el ministro del Interior escuche las necesidades y valoraciones que tenemos que trasladarle, sobre todo cuando en juego están temas que competen de lleno a la ciudad y a los ciudadanos de Algeciras", señaló el regidor.

Del mismo, Landaluce indicó que "me gustaría trasladar al ministro que hemos aprobado conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que hayan prestado servicio tanto en la Comisaría como en la Comandancia de Algeciras desde el año 2008. Además de mostrarle nuestro compromiso y propuestas para mejorar la calidad de vida de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones, que tan importante son en esta zona de España, así como la necesidad de recuperar el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, OCON-Sur".

Para finalizar, Landaluce remarcó que "es fundamental que se establezca un contacto entre el Ministerio y el Ayuntamiento ya que Algeciras enfrenta diversas necesidades y desafíos que deben ser transmitidos directamente al Ministerio del Interior".