"Alá es lesbiana": el lema que ha llevado a la feminista Betty Lachgar a una cárcel de Marruecos y moviliza a Algeciras

Algeciras se ha convertido este miércoles, 27 de agosto, en altavoz de la denuncia feminista internacional. Varias personas se concentraron frente al Consulado de Marruecos para reclamar la libertad de Ibtissam “Betty” Lachgar, activista feminista y de derechos humanos encarcelada en Rabat desde el pasado 10 de agosto. La protesta fue convocada por la plataforma estatal La Fuerza de las Mujeres, que entregó al cónsul general marroquí en la ciudad, Driss Soussi, una carta en la que exige su “liberación inmediata” y garantías de atención médica, ya que Lachgar se encuentra en tratamiento contra el cáncer.

El caso de la activista, de 50 años, ha generado un intenso debate en Marruecos. Fue arrestada en Casablanca tras ser denunciada por un miembro de los Hermanos Musulmanes y acusada de blasfemia por publicar en redes sociales una fotografía en la que aparecía con una camiseta con el lema “Alá es lesbiana”. Desde entonces permanece incomunicada en prisión, a la espera de la decisión judicial que marcará su futuro: su puesta en libertad o una condena que, según el artículo 262 del Código Penal marroquí, podría oscilar entre seis meses y diez años de cárcel.

En la carta dirigida al consulado, la plataforma feminista española sostiene que el proceso judicial contra Lachgar constituye “un ataque misógino” y un intento de “aleccionar a todas las mujeres” a través de su encarcelamiento. Las firmantes apelan tanto a la Constitución marroquí como a los convenios internacionales suscritos por el reino alauí, que reconocen la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia, y prohíben cualquier forma de discriminación.

Algeciras se moviliza por Betty Lachgar, símbolo de la lucha feminista en Marruecos. / Vanessa Pérez

La trayectoria de Lachgar, fundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI) y miembro de la Coalición Internacional de Ex-musulmanes, está marcada por un activismo frontal contra los límites de la moral tradicional en Marruecos. En 2013 organizó un beso colectivo para denunciar la represión contra la diversidad sexual, gesto que levantó ampollas en sectores conservadores y religiosos. Hoy, su caso vuelve a evidenciar la brecha entre quienes reclaman libertad de conciencia y quienes exigen castigos ejemplares contra quienes cuestionen el islam.

Mientras la justicia marroquí decide, Algeciras ha querido enviar un mensaje claro desde la otra orilla del Estrecho: “La fuerza de las mujeres es el futuro de todas”.