Al Liquindoi se despide de La Voz tras una gran actuación con 'La reina'

El grupo algecireño Al Liquindoi dijo adiós a La Voz por todo lo alto. La formación se despidió del programa de Antena 3 tras protagonizar una de las actuaciones más vibrantes de la noche en la Gran Batalla del equipo de Sebastián Yatra, interpretando junto a Julio, Andrés, Ángel y El Gato CHP el tema La reina, de Lola Índigo.

Desde los primeros acordes, el plató se vino abajo. La puesta en escena, llena de ritmo y frescura, contagió al público y a los propios coaches, que no tardaron en levantarse para seguir el compás. “Mataron”, exclamó un entusiasmado Sebastián Yatra, orgulloso del trabajo y la energía de su equipo.

También Malú elogió la actuación: “Todos defendieron la canción a su manera y en su momento”, destacó, subrayando la personalidad de cada talent sobre el escenario.

Con solo dos plazas disponibles en su equipo, Yatra tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de la noche. Antes de anunciar a los elegidos, el artista colombiano reconoció que su grupo había ofrecido “la mejor presentación del equipo”. El colombiano y su asesora, María Becerra, anunciaron que los elegidos para continuar en la fase de Los Asaltos serían El Gato CHP y Andrés.