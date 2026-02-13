La algecireña AGSA-Partida se alía con Getlink para facilitar el tránsito de mercancías entre Marruecos, España y Reino Unido

La transitaria AGSA-Partida, con sede en Algeciras, selló una alianza estratégica con la firma francesa Getlink Customs Services con el propósito de simplificar y acelerar los trámites aduaneros de las mercancías que se mueven entre España, Marruecos y Reino Unido.

Según detallan ambas compañías, el acuerdo persigue agilizar los flujos de carga entre estos tres mercados en los que operan, como adelantó El Conciso. De esta forma, pretender fortalecer su red para ofrecer a sus clientes gestiones más rápidas y eficientes. AGSA-Partida, con sede central en Algeciras, dispone además de oficinas en Marruecos y en otros puertos españoles, mientras que Getlink desarrolla su actividad como operador aduanero y transitario en el eje Francia–Reino Unido.

Para la compañía gala, AGSA-Partida representa un socio estratégico por su implantación en enclaves portuarios clave como Algeciras, Valencia, Barcelona o Motril, así como por su presencia en Marruecos a través de Partida Med. A ello se suma su experiencia en la gestión de despachos vinculados al Brexit, con un departamento específico creado en 2019 en sus oficinas algecireñas, que se ha convertido en uno de sus principales activos diferenciales.

Getlink Customs, por su parte, está especializada en la tramitación de importaciones y exportaciones a través del Canal de la Mancha, con operativa en ambos lados. Destaca su posición en el entorno del Eurotúnel, cuya concesionaria en Francia forma parte del grupo Getlink, un holding que integra distintas filiales dedicadas al transporte de mercancías.

La colaboración llega en un contexto de notable crecimiento de los intercambios comerciales entre Marruecos y Reino Unido tras el acuerdo bilateral suscrito en 2021, una tendencia que previsiblemente continuará al alza. En este escenario, ambas empresas apuestan por articular una plataforma conjunta que permita acortar los plazos de entrega mediante procesos aduaneros más ágiles en un entorno más exigente desde la salida británica de la Unión Europea.

Philippe Juin, director industrial de Getlink; Fernando Partida, asesor de Agsa-Partida; Julie Bagur, jefe de desarrollo de negocio de Getlink; Jesús Aznar, director general Agsa-Partida; Amira El Harrass, responsable de Partida Med, y Rodolphe Henry, responsable de ventas y desarrollo de negocio de Getlink. / E. C.

Fusión y crecimiento

La alianza con Getlink Customs se enmarca en la estrategia de expansión de AGSA-Partida, culminada tras la integración de la algecireña Partida Logistics y la catalana AGSA (Aduanas Ginjaume) en el último trimestre de 2025. La operación puso fin a un proceso progresivo promovido por el fondo Everwood Capital, propietario de ambas sociedades.

En la nueva etapa, Jesús Aznar fue designado director general en sustitución de Fernando Partida y Albert Ginjaume, hasta entonces al frente de sus respectivas compañías. Ambas empresas, de extensa trayectoria familiar, habían sido incorporadas al perímetro del fondo en 2023 y 2024.

El grupo resultante alcanzó una facturación superior a los 27 millones de euros en 2024 y reúne cerca de 200 empleados distribuidos entre sus delegaciones de Algeciras, Barcelona, Motril, Almería y Tánger, donde atiende a una amplia base de clientes.

Everwood Capital compró Partida y AGSA como parte de su estrategia de crear un gran grupo logístico en la Península Ibérica con actividad en diversos verticales. Durante los últimos dos años, las dos compañías han integrando sus servicios y modernizado su gestión, sumándose a la cartera cada vez más extensa del fondo en España.