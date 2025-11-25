Agredida una enfermera del consultorio de salud de El Rinconcillo, en Algeciras

Fachada del centro de salud de El Rinconcillo, en imagen de archivo.

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones tras la agresión física sufrida por una enfermera del Consultorio de El Rinconcillo, en Algeciras. El incidente, ocurrido este martes, ha provocado la inmediata reacción de las autoridades sanitarias.

Tanto la Delegación Territorial de Salud y Consumo como la Gerencia del Área han lamentado y condenado lo sucedido, trasladando su apoyo a la profesional agredida. Ambas instituciones subrayan que la Junta de Andalucía mantiene una estrategia firme contra estas conductas y recuerdan que “la responsabilidad recae únicamente en quienes agreden”.

Como muestra de repulsa, este miércoles a las 12:00 se ha convocado una concentración en la puerta del consultorio.

El plan activado contempla medidas como el acompañamiento inmediato a la víctima mediante la figura del “profesional guía”, atención psicológica el tiempo necesario, canales rápidos de notificación y formación específica para que el personal sanitario sepa cómo actuar ante episodios de violencia.

Además, la provincia de Cádiz cuenta con una comisión provincial contra las agresiones a sanitarios, integrada por responsables de hospitales, áreas sanitarias, el 061, fuerzas y cuerpos de seguridad, asesoría jurídica y la Delegación Territorial. Esta comisión se reúne trimestralmente para evaluar casos, detectar puntos de mejora y reforzar la protección del personal sanitario.