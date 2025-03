Agradecimientos, alegaciones y un diputado por Algeciras

Algeciras/El violento asunto solventado por los guardias civiles destinados en San Roque y Algeciras, llegó hasta las altas esferas del Estado. “El Sr. Gobernador Civil de la provincia telegrafió al Sr. Ministro de la Gobernación, informándole de todo lo acontecido”. La también telegráfica respuesta ministerial no se hizo esperar: “Ministro Gobernación á gobernador: Enterado del despacho de V.S. núm. 424.- Tengo la mayor satisfacción en ver perseguir á los bandidos con tanta energía y tanto valor. El Gobierno agradece, las Cortes agradecerán y el país entero admirará el valor que la Guardia Civil demuestra en la persecución de bandidos, deshonra de la revolución de Setiembre y de la nación española. Propóngame V.S. cuantas recompensas merecen esos dignos hijos de España, y por pronto la curación de ambos heridos la costea el ministro de la Gobernación.- Facilite V.S. cuántos fondos se necesiten con grande amplitud para curarlos, y gíreme á la vista su importe”.

Mientras el Ministro de la Gobernación pretende a través de recompensa y giros corregir los deshonestos comportamientos que empañan a La Gloriosa, en nuestra ciudad, y como honroso ejemplo de lealtad mutua de quienes no necesitan corrección, los cónyuges “Joaquín Acuña Cortegozo y María de la Paz Luna é Ibáñez, declararon que contrajeron matrimonio en el pasado mes de Febrero (1870), en la Iglesia parroquial de esta Ciudad, sin que tengamos hijos alguno. Así mismo hacen constar que al citado matrimonio han aportado los bienes siguientes: D. Joaquín Acuña 35.000 reales de vellón en distintos créditos á su favor por préstamos á interés y dinero efectivo y los muebles de casa que son de su propiedad. Doña María de la Paz (aportó) una casa principal en la plaza Alta y otra en la calle de Tarifa de esta ciudad, que son los bienes que por legado le hizo su hermano José de Luna e Ibáñez”. El esposo, era hijo de José Acuña y de Rosa Cortegozo, naturales de Pontevedra, parroquia de Santa Comba de Bertolas; y la esposa era hija de Juan de Dios Luna y de María de la Paz Ibáñez, ambos del municipio de Medina Sidonia. Si bien ambos carecían de hijos, también cierto era que contaban con una sobrina llamada María de la Paz Velázquez y Luna. Tiempo después, y como don Joaquín quizá esperara al quedar viudo, los bienes de ambos quedaron asegurados para bien del sobreviviente. Recordemos para mayor información, que, como así se reflejó en otra entrega anterior “Joaquín Acuña Ortegozo, fué quién prestó a Dña. Francisca Blanco y Álvarez, propietaria y vecina de Granada, autorizada por su marido D. Francisco Arnau y Navarro de profesión perito hidroscopo (zahorí), la cantidad de mil pesetas”.

Por aquellos días del constitucional otoño del 70 se produjo el casorio del incipiente propietario local Antonio Villatoro García con la también algecireña María Cobos García. Ambos situaron el domicilio conyugal en la calle de Carretas. Pasado el tiempo nacerían sus hijos: Pedro, José, Ana, Dolores, Félix y Antonio Villatoro Cobos. En su condición de labrador, Antonio Villatoro llegó a poseer “once reses vacunas, un caballo, un mulo, dos burras, una rucha, ocho cerdas grandes, 30 fanegas de trigo en especie; nueve fanegas de trigo sembradas, siete fanegas de habas también sembradas, ambas en el huerto nombrado de Serafín; el cual llevaba en arriendo, correspondiéndole los llamados frutos pendientes (del árbol) y el apero de cinco arados”. El citado huerto de Serafín estaba ubicado en la dehesa del Algarrobo,lindando con el también conocido como Cortijo Blanco. Poseía el reseñado huerto, caserío, aguas, siete fanegas y una cuartilla de cabida de tierra, arboleda y tierra destinada al cereal, estando todo cercado de piedra seca o albarrada.

Reconocimiento del Gobierno a la Guardia Civil de Algeciras y San Roque.

Y al igual que los frutos del popular huerto, se encontraba también pendiente de resolución la alegación presentada ante las autoridades provinciales competentes en las quintas por el también algecireño Gerónimo Gálvez Pozos, quién alegó “Padecer de una pierna”. Una vez reconocido por los facultativos lo declararon en contra de su voluntad y especialmente de la doliente extremidad “Útil para el servicio”.

Al mismo tiempo que el joven algecireño pudo comprobar que los galenos que les reconocieron no estaban por la labor de caerse de otro árbol, como pudiera ser un guindo, tampoco estaba la Administración constitucional por permitir ser considerada como dispuesta a caer del mismo árbol: “Examinado el recurso de agravios interpuesto contra el Ayuntamiento de Algeciras por Don Domingo Carballo y D. Pedro Godoy reclamando la inclusión de 123 individuos en las listas electorales, la Diputación teniendo presente que dicha solicitud se ha presentado en su Secretaría en el día de hoy, acordó no haber lugar á la reclamación por haber expirado el 18 el plazo legal y no ser de la competencia de este Cuerpo provincial la ampliación de los plazos fatales prescriptos en la ley, debiendo hacerse saber esta resolución á los interesados por conducto del Alcalde de la Ciudad de Algeciras”.

Siguiendo en el siempre controvertido contexto electoral, comentar que también en sede provincial y con efectos sobre nuestra ciudad, se acordó: “Se eleve al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación el siguiente expuesto. Excmo. Sr.= Cuando reuniendo datos y oyendo todas las opiniones para dividir la provincia en distritos electorales, publicó el censo de población en el Boletín Oficial de la Provincia, el Ayuntamiento de la ciudad de Algeciras y los representantes del partido republicano en aquella localidad reclamaron contra el núm. de 18.216 habitantes que aparecieron empadronados en aquel distrito municipal la noche del 25 de Diciembre de 1860, que produjo el censo mandado á regir por real decreto de 12 de Junio de 1863 y exponían que para todos los efectos legales debían bajarse los 4.026 transeúntes que con motivo de la Guerra se hallaban en la población para su transporte á África. Y en efecto la municipalidad y aquellos ciudadanos tuvieron razón en el fondo de su reclamación por la especialidad del caso”.

“Los Gefes, Oficiales y tropas que allí pernoctaron en el día citado -prosigue la elevación administrativa al citado Ministerio de la Gobernación-, forman la totalidad de 4.026 almas, que no han sido ni pueden ser imputables á la población de la mencionada Ciudad. Sus habitantes no fueron más que 14.190. El mismo censo lo explica. Y siendo esto así, la provincia que ha sido estimada por VE en 391.305 almas contando con los 18.216 de Algeciras, queda reducida con la baja admitida en los centros oficiales pa todos los casos á 387.279,. La Diputación espera que VE obrando con rectitud rectificará este dato que es la base verdadera de la división publicada.= Entonces resultará el mismo número de 44 Diputados, pero á Algeciras, que figura con 2 no le corresponderá más que uno, lográndose por este medio acceder á la justa reclamación del municipio”.

Recurso de agravio interpuesto contra el Ayuntamiento de Algeciras.

“También resultará -prosigue tan técnico y detallado informe-, que al respecto de 387.279 habitantes en la provª corresponderáun Diputado por cada 8.801 y también á cada 7921 que es la representación de las 9 décimas que como mínimo establece el artº 18 de la ley de la proval. que forma parte de la electoral, según el artº 95 de esta. Dado el caso de no dejar á Algeciras más que un Diputado, el otro debería elegirlo San Fernando en unión de Conil, conforme al artº 19 de la ley proval. Y al 06 de la electoral, toda vez que la Capital del Departamento marítimo, con Conil que es pueblo de su partido judicial, constituye por el censo de 1863, 32365 almas, y por el úlª. 35.000; mientras que Conil unido á Chiclana, cual VE lo ha puesto, hacen un distrito de 13.887 habitantes, conforme al censo de 1863 y de 15.000 según el actual y distritos con un exceso de población semejante no lo consiente la ley. Sin perjuicio de lo que VE resuelva á las reclamaciones que contra la división han elevado al Gobierno los pueblos más importantes y perjudicados, y dejando en fin la protesta [...] espera que VE se servirá rectificar la división en esta parte, dejando un solo Diputado á Algeciras y haciendo 4 distritos con S. Ferndo y Conil que reunirá cada una la población necesaria para el caso. Con lo que terminó la sesión de todo lo cual yo el Secretario interino Certifico. Firmas”.

Volviendo a la esfera privada y entre reclamaciones públicas por el censo electoral algecireño, se produce en nuestra ciudad la compra por el comerciante Vicente García Aparicio a Vicente Bello García de “Una casa en la calle de Santa María que hace esquina, números 8 y 3. García Aparicio también era propietario de los números 4 y 6”. Además de aquellas frías transacciones, ya fueran electorales ya inmobiliarias, se produjo el también compromiso matrimonial del jornalero “Juan González Acedo, vecino de Algeciras pero natural de Los Barrios, con Leonor Fajardo Ortega”. En un futuro serían padres de: Concepción, Juan, Carmen y Jacinta González Fajardo.

Coincidente con la boda reseñada, y tras el fallecimiento de su abuelo Domingo Morcego Gavira, sus nietos Bernardo y Florencio Morcego Buendía adquirieron por herencia del citado la propiedad de dos importantes viviendas situadas en la calle Muro. Años después, concretamente en 1893, Ricardo Rodríguez España “Como presidente accidental de la Sociedad Anónima de Alumbrado de Algeciras, y según acuerdo tomado por su junta directiva: Que necesitando ampliar el local donde se halla establecida la Estación central de la Sociedad para la construcción de una balsa de condensación, cuya necesidad se hizo observar en la Junta Extraordinaria [...] autorizó á la Directiva [...] adquirir en todo ó parte de las casas sitas en calle Muro 1, ambas propiedad de Bernardo y Florencio Morcego [...] la venta se hizo por la cantidad de 1.750 pesetas”.

Y así, entre legados, bodas y transacciones públicas y privadas, llegamos a mediados del tradicionalmente triste y luctuoso mes de noviembre, concretamente al día 16 del mismo, donde en las Cortes Constituyentes se pone fin a la búsqueda de un candidato para el vacío trono español. El dedo de Prim señaló al duque D. Amadeo de Aosta, segundo hijo del rey de Italia Victor Manuel II, quién reinaría con el nombre de Amadeo I. El resultado de tan histórica votación fue el siguiente: “Votos á favor 191; en contra 100; abstenciones 19. De los votos en contra: 60 votaron á favor de la república federal, 27 por el duque de Montpensier (cuñadísimo y duelista), y 8 por el general Espartero”. Aún faltaba más de un mes para que el ganador de la subastada corona ocupara su disputado trono, cuando la chanza popular comenzó a denominar al nuevo monarca como: “Macarroni I. Así como es propia del pueblo la ofensa, propio y digno de los reyes es el perdón”.