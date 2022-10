Vuelve un restaurante de toda la vida en Algeciras: Montes en la calle Castelar

Algeciras va a recuperar un clásico de su gastronomía. El restaurante Montes prepara su reapertura en la calle Emilio Castelar, en el mismo local donde el anterior establecimiento echó el cierre en abril de 2016. La ciudad, que hace poco celebró el próximo regreso de otro bar con solera como el TDiré, contará de nuevo en la zona baja del casco urbano con uno de los restaurantes de toda la vida.

"El mítico restaurante Montes volverá a abrir sus puertas próximamente en la calle Castelar", celebró el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, en sus redes sociales, donde ya se amontonan las felicitaciones de muchos ciudadanos que guardan grandes recuerdos del restaurante y la cafetería.

Montes echó el cierre en abril de 2016. En 2004 el Ayuntamiento reconoció al local con la distinción de establecimiento con solera. "Al Restaurante Montes (Juan Sánchez Montes). Por su contribución a lo largo de los años de un restaurante orgullo de Algeciras 1958-2004", decía la cerámica junto a la puerta. Poco antes, en 2001, Juan Sánchez Montes había recibido la medalla de oro de Horeca.

Montes -el pionero abierto en 1958 y el anterior en 1969- forma parte de la historia algecireña. Así lo explicó Alberto Pérez de Vargas en un artículo dedicado al emblemático establecimiento tras su cierre:

"Hace casi cinco décadas, Casa Montes soltó amarras en la calle Alta, una vía urbana principal que se llamaría -ya se llamaba así cuando abrió Montes en 1958- "Juan (John) Morrison", en honor al ingeniero inglés autor del proyecto que unió por ferrocarril Algeciras con Ronda hacia 1890 y cuyo trazado no ha mejorado de modo significativo desde entonces".

"Casa Montes sería un lugar de buen comer en donde dominaba una hostelería dirigida hacia el alterne en barra y la conversación junto a la mesa y el café o la copa. Montes fue un pionero en un escenario en el que la idea de reunirse para comer en compañía casi se limitaba a los hoteles o a las sociedades constituidas en torno a una pequeña burguesía acomodada. Cuando la gente empezó a dirigir a las afueras sus tertulias gastronómicas, los pocos lugares situados en el centro se resintieron. No obstante, Montes mantuvo su ostensible presencia convirtiéndose en ese restaurante del que se habla y al que se manda al visitante ocasional que te pregunta por dónde se come bien en la ciudad. En pleno éxito, Casa Montes, se extendió abriendo en el verano de 1969 el magnífico local de la calle Panadería (Emilio Castelar) que ahora también se cierra mostrando en su fachada una placa de cerámica en la que se declara su cualificación oficial como establecimiento singular. Algeciras, tan especial, añade con ello paradojas a sus alforjas ya repletas de dislates: algunos de sus "establecimientos singulares" caen fulminados o se mantienen tocados por el paso del tiempo. Casa María también se fue, como se fue el Centenario, Casa Castro ya es otra cosa, el Bar Decano, en la plaza, también es otra cosa y, sin llegar a más, Casa Montes se nos muere de astenia dando un golpe a un entorno que no se repondrá de su pérdida en mucho tiempo. Un entorno que está como para que se le den golpes de mal efecto".