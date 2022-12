UGT pide a Paula Conesa que "no diga verdades a medias" sobre el servicio de ayuda a domicilio

El sindicato de trabajadores UGT ha respondido a la teniente de alcalde delegada de Igualdad y Bienestar Social de Algeciras, Paula Conesa, señalando que "miente más que habla" y pidiéndole que "no politice unas justas reivindicaciones, por un convenio colectivo de acuerdo con el mantenimiento del poder adquisitivo".

"La señora Conesa debe informarse mejor, no dar palos de ciego o decir verdades a medias que es peor que una mentira pura y dura", señalan desde UGT en un comunicado.

Esta respuesta viene tras las declaraciones que Conesa hizo este martes, en las que señalaba al al PSOE de haber dejado "desprotegido" al servicio de ayuda a domicilio. Ante esto, el sindicato se dirige a la delegada para decirle que "no sea hipócrita, ya que no se cansa de decir que las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio se mejoraran".

"A quién quiere usted engañar señora Paula Conesa, a las trabajadoras seguro que no. Qué quiere decir cuando afirma que no existe despreocupación por parte del gobierno, ese comentario no es creíble sino lo que quiere es desviar y confundir a la opinión pública, no diciendo la verdad", añaden.

Desde el sindicato piden que también cuente "lo que no han cobrado de subida lastrabajadoras en el año 2021, no lo sabe usted pues nosotros se lo vamos a decir 0% y el IPC subía al 6.5%".

"Después de once meses de negociaciones, hasta la fecha, las trabajadoras solo han obtenido un 0% y el IPC en el mes de noviembre estaba a un 6.8% en 2022, y a la espera del mes de diciembre haber como finaliza. En todos estos años las trabajadoras no han percibido ni un euro", aclaran.

Para concluir, invitan a Conesa a incorporarse en una jornada de trabajo, para que "compruebe si estas trabajadoras cobran un salario justo".