Trucos y consejos para el mantenimiento de nuestro Xiaomi

La marca Xiaomi fue fundada en 2010 y está teniendo mucho éxito en España gracias, sobre todo, a sus ya famosos terminales. De hecho, la compañía China ha entrado en bolsa este mismo año. Parte de este éxito se debe a que Xiaomi ha conseguido acercar los móviles de gama alta a muchas personas que antes no se podían plantear tener uno debido a su precio, por este motivo han conseguido hacerse con muchos fieles seguidores que no dudan en adquirir sus productos.

Ahora bien, a todo el mundo se le puede romper alguna parte de su móvil por hacer un mal uso del mismo, por ejemplo, te puede suceder con el Xiaomi MI A1 Cambio Pantalla, en ese caso no hay que preocuparse, ya que te lo solucionarán en tiempo récord y además de regalo tendrás una funda y cristal 3D súper útiles.

Y es que nos pasamos todo el día utilizando nuestro smartphone, por lo que es muy normal que en algún momento y como consecuencia de tanto uso se nos acabe cayendo, se rompa la pantalla, se raye o acabe estropeándose alguna otra parte del terminal. Y la verdad es que da mucha rabia tener que pagar este tipo de reparaciones, ya que pensar en quedarte sin móvil un solo día para que se lo lleven a reparar da un poco de vértigo, ya que los utilizamos tanto a nivel personal y laboral como también para el entretenimiento. Por estas razones, hay que evitar que nuestros móviles sufran incidentes y, para ello, te indicamos una serie de trucos y consejos para el mantenimiento, por ejemplo, de uno de los terminales de Xiaomi:

-Para evitar que el material de tu Xiaomi se raye, intenta llevarlo siempre en una funda, de esta manera cuando se caiga el impacto será menor y seguro que no le pasa absolutamente nada, además hay fundas muy originales y llamativas o muy discretas, o sea, para todos los gustos.

-Si lo vas a meter en un bolso, mucho ojo con las posibles rayaduras que se puedan producir, intenta que no se junte con algún elemento que por el roce lo pueda rayar, haz como haces con tus gafas de sol o de ver, ¿A qué no las tiras en tu bolso sin ningún tipo de protección? Pues con el móvil has de hacer exactamente lo mismo si no quieres llevarte un disgusto.

-Aparte de la carcasa puedes poner también una lámina protectora específica para tu modelo, se trata de un cristal templado de tan solo 0,2 mm que ayuda a que tu pantalla no se rompa en posibles caídas, es también resistente a los arañazos y las marcas de las huellas dactilares. Este tipo de artículo es muy económico, a veces resulta un poco difícil de poner, pero no te preocupes, ya que encontrarás múltiples tutoriales en Youtube donde podrás ver paso a paso cómo hacerlo.

Y ahora ya sí que estás listo para salir a la calle con tu Xiaomi sin miedo a que le pase nada ¡A disfrtarlo!