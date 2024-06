Solidaridad sostenible

Mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar usuarias del centro de acogida de la Fundación Cruz Blanca en Algeciras a través del uso de tecnologías renovables es el noble objetivo del proyecto con el que esta entidad ha resultado ganadora del Premio al Valor Social 2023, que otorga la Fundación Cepsa.

Su nombre ‘Proyecto de Mejora Energética y Sostenibilidad para el Centro de Acogida de Personas sin Hogar’ refleja claramente su finalidad, que incluye una mayor eficiencia energética, la implementación de fuentes de energía renovable y la promoción de la sostenibilidad en este edificio, a la vez que subraya la importancia de garantizar condiciones de vida dignas a las personas residentes mediante la provisión de agua caliente y calefacción eficiente.

En concreto, la iniciativa premiada conlleva la instalación de un sistema de agua caliente mediante aerotermia y la implementación de energía fotovoltaica en este centro de acogida que dispone de 18 plazas.

“Las personas en situación de sin hogar se enfrentan a desafíos significativos en su día a día, y el acceso a agua caliente es un elemento fundamental para su bienestar. Esto no solo mejora el confort de los residentes, sino que también contribuye a su higiene personal y a la dignidad humana, factores esenciales para su reintegración en la sociedad”, declaran desde la organización, para añadir que “llevar a cabo este proyecto refleja el compromiso de la Fundación Cruz Blanca con la responsabilidad social y su contribución a la comunidad local. No solo se trata de brindar refugio, sino también de hacerlo de manera sostenible y eficiente. Esto puede inspirar a otros en la comunidad a considerar medidas similares y fortalecer los lazos entre el centro y esta”.

Sin embargo, este programa no se queda tan solo en la adopción de tecnologías renovables. Todo lo contrario. Va acompañado de actividades de sensibilización y educación sobre sostenibilidad y consumo responsable de energía, lo que fomenta una mayor concienciación y responsabilidad social entre el personal y los residentes del centro.

De tal manera que, actualmente, la entidad se encuentra inmersa en la instalación de estos sistemas, a la vez que ha comenzado con unos talleres de sensibilización destinados a los usuarios, con la idea de que estos mismos en un futuro sean los que den esa formación a otros en su misma situación.

Por otro lado, y sobre el galardón recién otorgado, la Fundación Cruz Blanca ha querido manifestar que “agradecemos enormemente a la Fundación Cepsa su apuesta por el Campo de Gibraltar y sus entidades del tercer sector, ya que sin ayudas de este tipo sería inviable poner en marcha proyectos innovadores como este”.

Fundación Cruz Blanca

La Fundación Cruz Blanca es una organización sin ánimo de lucro, creada por los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca para cohesionar su acción social. Se apoya en la rica tradición de servicio que dicha Congregación presta en España y en otras partes del mundo y toma como referencia los valores que se plasman en la figura de su fundador, Hermano Isidoro Lezcano (1935-2006).

Su objeto es favorecer la integración personal e incorporación social de las personas más vulnerables y en situaciones de exclusión, “siendo para ellas Casa y Familia, hermanos y amigos, familia que acoge, acompaña y transforma”, detallan desde la entidad.

En Algeciras, teniendo en cuenta los datos del pasado año, se calcula que este 2024 se atenderá en su centro de acogida a un centenar de personas en situación de exclusión y/o riesgo social y emergencia. “Cada una de ellas tiene realidades muy diferentes, por lo que todos estos usuarios son atendidos de manera individualizada, con un diseño de intervención también individualizado”, explican desde la Fundación Cruz Blanca.