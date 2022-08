Sindicatos y profesionales de las fuerzas de seguridad se oponen a la apertura de un CETI en Algeciras

Representantes de sindicatos y asociaciones profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local han mantenido este jueves una reunión con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, con el objeto de transmitirle sus puntos de vista sobre la problemática generada tras ser conocida la intención del Gobierno central de abrir un centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) en la ciudad.

Todos los presentes han respaldado las tesis del alcalde y le han trasladado su rechazo a la puesta en marcha de este proyecto y, para ello, han expuesto razones tales como la desactualización de las plantillas, por lo que sería impensable sobrecargar a los profesionales de la seguridad con más trabajo.

Han afirmado que dudan de que la apertura de un CETI no ya en Algeciras, sino en cualquier punto de la Península, sea compatible con el mantenimiento de los fondos europeos que llegan a España para reforzar la seguridad al ser territorio Schengen, ya que este tipo de centros no existe en ningún otro país de la Unión, por lo que han pedido al Gobierno central “que no juegue con fuego”.

Landaluce ha agradecido el respaldo de los representantes de las organizaciones policiales, que se suma a los dados esta misma semana tanto por grupos políticos que conforman la Corporación municipal, como por el movimiento vecinal algecireño y muchos de los colectivos sociales, todos en la misma línea de rechazar la apertura de un CETI en la ciudad.

En el encuentro han estado presentes integrantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), Justicia Policial (JUPOL), el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid, el superintendente de la Policía Local, Ángel Gutiérrez, y miembros de los sindicatos UGT, USPLA, SIP-AN y CC.OO, que cuentan con presencia en la Jefatura algecireña.