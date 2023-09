El Sexenio Revolucionario (1868-1874): Los vapores correos Algeciras-Ceuta y el callejón Cuadrado

También y por aquellos días de quejas y señalamientos en el Ayuntamiento de la calle del Convento, y siguiendo con la tónica política, se origina: Solicitud documentada de D. Miguel Delgado, Concejal electo del Ayuntamiento de Algeciras, eximiéndole de este cargo. De regreso al general análisis de los preconstitucionales meses y dadas las necesidades del Ministerio de la Guerra, y contra la opinión de los republicanos, se procede: Al repartimiento hecho por la Diputación de esta Prova. Entre los pueblos de la misma de los 528 hombres que le han sido señalados en la Quinta de 25.000 para el reemplazo del Ejército y la reserva en el presente año, con arreglo á lo mandado en la ley del veinte y seis de Marzo último y decreto del Poder Ejecutivo de 3 del actual [...] Pueblos Algeciras .= Mozos sorteados el 5 de Abril de 1868: 123.= Soldados: 22.= Décima 7. Contingente: 23.

En relación a la modesta industria local comentar que por aquellos días de discusión nacional, los negociantes domiciliados en nuestra ciudad Salvador Ruiz Muñiz y Félix Ramírez Tapir, procedieron a vender en Algeciras y a la viuda y propietaria Teresa Lerdo de Tejada y Domenech, la cantidad de 6.000 arrobas de carbón del quejigo que están elaborando en la dehesa del Tiradero, término de Los Barrios, bajo las siguientes condiciones: Precio por arroba de veintitrés cuartos, debiendo entregarse en los patios de la compradora en Palmones, limpio y seco y siendo los portes de cuenta de los mismos, pero serán pagados por el recibidor y después descontados los precios de los veintitrés cuarto. Las expresadas 6.000 arrobas de carbón tendrán que estar entregadas precisamente para el último día de Abril del corriente año. Por cuenta del precio del contrato reciben en este acto los vendedores, por vía de anticipo la cantidad de 3.000 reales, la cual ha de quedar descontada antes de concluir la entrega de la especie; y además podrá ir recibiendo á buena cuenta cualquier otra cantidad que necesite con tal que la especie entregada cubra proporcionalmente la cantidad que reclamen.

Y mientras se cumplen las condiciones del particular acuerdo sobre la compra-venta del carbón entre los algecireños vecinos, en el parlamento de la nación se levantaba el debate sobre la cuestión religiosa, tomando la palabra Pi i Margall, quien: Manifestó que el catolicismo es incompatible también con la Iglesia, pues se considera depositaria de todas las verdades, niega la libertad para lo que supone error [...] Dijo que la razón es soberana y aunque se aparente otra cosa, todos creen lo que la razón le dicta [...] y abogó por la separación de la Iglesia y el Estado. Al mismo tiempo que el elocuente representante del partido demócrata expresaba sus ideas sobre la relación entre la Iglesia el Estado, en nuestra ciudad, y por aquellos primaverales días Rafael Naval y Moreno como Administrador de Rentas Estancadas hacía público lo siguiente: Que existiendo en esta Administración 4 kilogramos de pólvora de mina y 5 kilogramos 755 gramos de comiso se sacan á pública subasta en dos lotes, bajo el tipo de 400 milésimas de escudo cada kilogramo que tendrá lugar en los estrados de esta Administración á la una de la tarde del día siguiente al que haga ocho después del en que se inserte el presente anuncio, cuyo remate en el mejor postor se llevará á efecto con arreglo al pliego de condiciones y real orden de 16 de Noviembre de 1866 que se hallan de manifiesto en esta dependencia. Algeciras á 28 de Abril de 1869. Rafael Naval. En otro orden como el castrense, y dado el aumento de tropas presentes en el municipio, también afectaba a nuestra ciudad lo siguiente: Debiendo procederse á contratar el servicio de correos y transportes militares en buques de vapor entre Algeciras y Ceuta, se convoca por el presente á una pública y formal licitación que tendrá lugar en los estrados de la Dirección general de Administración militar. Sevilla 29 de Abril de 1869. El Secretario Francisco de Paula Castellote.

Coincidente con las reseñadas y sesudas discusiones sobre el futuro texto constitucional, la siempre inquietante presencia de la pólvora o la licitación en bien de las comunicaciones entre ambas orillas del Estrecho, también en Algeciras acontecían otros hechos, tales como la decisión que tomó el propietario local: Miguel Patiño Macías, curador (persona designada por resolución judicial para complementar la capacidad de quién la tiene limitada) de la menor Francisca Cordero Herrera, quién considerando necesario para atender la subsistencia de la citada, acudió al juzgado de primera instancia para solicitar autorización conveniente y formado el oportuno expediente para acreditar dicha necesidad y la utilidad que ella reportada a la menor, obteniendo providencia por la cual el Sr. Juez se sirvió habilitar á la indicada Dña Francisca Cordero para tomar préstamo con interés corriente y bajo la garantía de sus bienes hasta la cantidad de cien escudos para el objeto pretendido [...] que en uso de la indicada autorización la menor ha solicitado al también vecino de Algeciras Joaquín Acuña Cortegozo, le facilite los cien escudos á lo que este se ha prestado.

Dentro del mismo contexto particular y local, se produjo el siguiente hecho derivado de la necesidad económica, teniendo como protagonista una alegre calle, y especialmente un conocido callejón existente en la misma denominado por los algecireños de la época como: el Callejón Cuadrado, situado en el distrito del Convento. Resultando, que: La viuda y propietaria algecireña Vicenta Aguilar Vives, pidió prestado para sus negocios al traficante (negociante) Vicente Martínez Amat, la cantidad de 472 escudos, á condición de que si terminado el plazo no devolviese Dña Vicenta aquella suma había de abonarle a Martínez Amat, por razón de interés, la cantidad de 60 reales mensuales; hipotecando en último extremo una casa de su propiedad situada en el número 38 de la calle Munición (antes Batería de San Antonio), haciendo pared con el Callejón del Cuadrado y dando su espalda al cercano mar. Escondido lugar aquel que por su cercanía al mar y a la alegre calle era especial objeto de vigilancia por el orden público; pues desde la cercana colonia lo mismo podría llegar un cargamento de contrabando que el comienzo de una revolución.

Y en relación a los efectos de la asonada última, y en su camino para legitimarse a través del texto constitucional en ciernes, comentar que el diputado liberal conservador Álvarez Bugallal, tras oír al líder de los demócratas expresarse sobre la religión: Se levantó á quejarse de la comisión constitucional y del Gobierno porque dejaba desamparada la religión católica; pero la falta de ilación en sus palabras, lo vacío y ridículo de sus razonamientos, agotaron la paciencia de la Cámara. El Sr. Ruiz Zorrilla herido por el ataque lanzado al Gobierno por el Sr. Bugallal se levantó á contestarle recordando hábitos de otros tiempos: parece que se asusta de la libertad; pero que la libertad de culto era tan necesaria que á pesar de la libertad de imprenta, de las de asociación, reunión y enseñanza, nada habría hecho la Revolución de setiembre no consignando aquella. Trayéndolo a colación: Ayer mañana al levantarse el sol/ se levantó con él un español/ y al minuto de levantarse/ mirando al sol empezó a quejarse.

Quejas a parte, por aquellos días el Estado sacó a subasta dos viviendas sitas en nuestra ciudad: Bienes del Estado. Urbana. Mayor cuantía. Quinta subasta [...] Una casa de dos pies, sita en la ciudad de Algeciras, calle de Tarifa, número 21 antiguo y 18 y 20 moderno, procedente del Estado [...] con un pozo de agua mancomunado con los linderos de su izquierda y centro. Hace vecindad Norte y Este con casa de D. Francisco Alverico, Sur con la calle y Oeste con otra de D. Juan Trujillo; sin cargas conocidas. Tasada por los peritos D. Cristóbal Ramos y D. Ramón García en 1.703 escudos en venta [...] y se anuncia nuevamente en los 1.703 escudos de la tasación que servirán de tipo para la subasta. Otra. Una casa en calle Ancha, número 3 antiguo y 8 moderno, de igual procedencia que la anterior, compuesta de piso exterior y tres habitaciones en el interior [...] con pozo de agua, siendo este y su entrada mancomún con el piso bajo de dicha casa que pertenece á Doña Dolores Maldonado. Hace vecindad por el Norte con casa de los herederos de D. Antonio Cassinger, Sur con id. de los id. de D. Antonio Arturo, su frente al Este y por Oeste con otra de Dña Esperanza Miciano; sin carga conocida. Tasada por los mismos peritos en 600 escudos en venta [...] y se anuncia nuevamente en los 600 escudos de la tasación, que servirán de tipo para la subasta [...] Se verificará igual remate en la capital de la provincia, villa de Madrid y en la ciudad de Algeciras, cabeza del partido judicial.

Por aquella preconstitucional primavera del 69, la situación agrícola del partido judicial algecireño presentaba los siguientes resultados: PARTIDOS JUDICIALES [...] ALGECIRAS.=Aspecto de la cosecha: Regular.= FANEGAS: Trigo 5.000 4.800. Cebada: 2.600 2.400. Maíz: 4.200 4.00. ARROBAS: Garbanzos 2.400 1.800. Arroz 2.300 1.800. LIBRAS: Carnero 0,153 0,143. Vaca 0,188. Tocino 0,300 0,250. Si está ó no abastecido el mercado: Lo está. Siguiendo con el pequeño mundo rural local, por aquellos días se remueve de su administrativa tumba, un expediente que se originó dos años antes (1867), teniendo como protagonista a un ganadero algecireño: Dada cuenta de una instancia de D. Francisco José de Rojas, vecino de Algeciras en que pide se le indemnice por la Alcaldía de aquella Ciudad los perjuicios que ha sufrido con motivo de una medida arbitraria de la misma por haber mandado quemar un buey que había sacrificado y se hallaba en buenas condiciones para el consumo [...] se acuerda haga saber al interesado pretenda la instrucción del nuevo expediente en la misma forma que el que acompañó á su instancia fecha 12 de Diciembre del año de 1867 á fin de que reunidos todos los antecedentes se remitan al Ayuntamiento de Algeciras para que informe cuanto se le ofrezca y parezca.

Y así con el abastecimiento asegurado en aquel políticamente controvertido año, nada más que comenzado el florido mayo, el diputado progresista Marqués de Albaida, expresó, según fue recogido en el diario de sesiones: Voy á permitirme dirigir un ruego á la mesa. Yo desearía que se entrase en la discusión de los dictámenes relativos á la abolición de las quintas y matrículas de mar y del desestanco de la sal y del tabaco; pues aún cuando no hayan de ser de una inmediata aplicación, no puede menos de producir muy buen efecto en el país al ver que se va procurando adoptar esas reformas de que tanto beneficio ha de reportar, y cuya discusión no habrá de ser muy dilatada puesto que nos hallamos de acuerdo en el fondo de lo que se propone. Desearía pues que la mesa destinase un poco de su tiempo á este objeto, antes de entrar en el debate del proyecto de constitución, á fin de que esos proyectos puedan ser leyes cuanto antes. Coincidente con la petición, entre otras, de la supresión de las quintas del progresista diputado, se hace público para mayor obstáculo de lo que se persigue: Cual será nuestro asombro al leer en los partes que de seis en seis recibimos de la Habana, el relato de las ejecuciones que constantemente tienen efecto, así en aquella capital como en otros puntos de la Isla. Tal era la cubana situación, que, parafraseando a cierto galdosiano personaje de la novela La de Bringas (1884), bien se puede concluir que la génesis del isleño problema se localiza:-En el proceder muy común de quién se ha criado a los pechos de la política española, gobernada tradicionalmente por el acaso y la improvisación. Al mismo tiempo el sector progresista protesta contra la equivocada política militar seguida y expresa: A fuer de ser liberales, á fuer de ser españoles protestamos contra lo que está pasando en Cuba. Mientras tanto los sacrificados quintos y sus familias clamaban soluciones.