La familia de Paco de Lucía echa de menos a Malú en el festival de Nueva York dedicado al genio algecireño

La viuda de Paco de Lucía, Gabriela Canseco, y los hijos del guitarrista algecireño lideraron la presentación del esperado festival Paco de Lucía Legacy en Nueva York, cita que tendrá lugar del 20 al 24 de febrero de 2024, año en que se cumple el décimo aniversario del fallecimiento del artista más universal de Algeciras.

Gabriela Canseco estuvo acompañada por sus hijos Curro, Casilda y Antonia, así como por los directores artísticos Julio Martí y Laura Poggio. El evento, que contó con la participación de Carmen Linares, Oscar Mariné y Arturo Bernal, se llevará a cabo en la Gran Manzana en febrero para conmemorar al maestro de la guitarra flamenca.

La ausencia de Malú, sobrina de Paco de Lucía, en el festival generó interrogantes. Gabriela Canseco explicó: "Malú no va a participar. No sé exactamente por qué, la verdad, no lo sé. Debe ser por su agenda, sí, porque claro que se lo propusimos".

Al preguntarle por la cantante, Gabriela confirmó que no tiene mucha relación con ella: "Pues me imagino que sí, yo la verdad es que no la veo mucho tampoco, o sea, es una persona que está muy ocupada siempre y luego cuando la veo siempre está feliz y es muy familiar ella con sus primas".

La familia de Paco de Lucía reveló que, aunque han pasado diez años desde su fallecimiento, el maestro sigue presente en sus vidas. Los hijos compartieron que Paco nunca quiso que siguieran sus pasos en la música y que, aunque aman el flamenco, decidieron seguir sus propios caminos profesionales para respetar los deseos de su padre.

El festival

El festival tendrá lugar en seis espacios diferentes de la ciudad y participarán estrellas tan cercanas a Paco de Lucía como Al Di Meola o Rubén Blades.

Artistas que compartirán programación con Diego el Cigala, José Mercé, Carmen Linares, Rafael Riqueni, Niño Josele o Farruquito, sin olvidar algunos de los músicos que se subieron al escenario con Paco de Lucía, como Jorge Pardo, Antonio Serrano, Rubem Dantas, José María Bandera, Antonio Sánchez, Israel Suárez Piraña o Carles Benavent, entre otros.

El festival comenzará en el célebre Carnegie Hall de Manhattan, donde más de treinta artistas rendirá su particular homenaje al guitarrista sobre el escenario.

Un espectáculo que será el inicio de cinco jornadas en las que la memoria del autor de Solo quiero caminar o Entre dos aguas será reconocido "como la leyenda de la guitarra que es, un creador único que trascendió los límites del flamenco para dejar un legado universal", recalcó Linares.

Tras esta primera cita, el día 21 la Orquesta Afro Latina, con Arturo O'Farrill, Alex Conde y su Big Band interpretarán algunos de los temas más emblemáticos del maestro y se presentará el libro El enigma Paco de Lucía, de César Suárez.

El 22 de febrero se impartirá una clase magistral sobre la cadencia andaluza en The Julliard School; el percusionista 'El Piraña' hará lo propio en la New York University con una master class de palmas y percusión, y el Lincoln Center acogerá un concierto de fusión jazz/flamenco con Farruquito como artista invitado.

El 23 de febrero, el Power Station Berklee acogerá la presentación de un disco inédito de Paco de Lucía y se presentará la película La búsqueda, dirigida por el hijo del guitarrista, Curro Sánchez, seguido de un concierto en el Sinagoga Fundación Orensanz.

Finalmente, el día 24 culminará este homenaje múltiple con un concierto en el club de jazz Poisson Rouge.