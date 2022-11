El PSOE lleva al parlamento andaluz la tala de árboles en el parque María Cristina

La secretaria general del PSOE de Algeciras y diputada autonómica, Rocío Arrabal, defiende este jueves en el Parlamento de Andalucía una pregunta sobre el proyecto de rehabilitación del Parque María Cristina. En concreto, preguntará al titular de la Consejería de Cultura si tiene conocimiento del alcance de esa reforma y si ha informado favorablemente a la tala de al menos 20 árboles en el recinto.

“El objetivo de esta iniciativa no es otro que el de intentar que la Consejería arroje algo de luz sobre la opacidad que rodea, desde el principio, a este proyecto. Aún no sabemos si las obras, que comenzaron el pasado 16 de septiembre, lo hicieron contando ya para ello con la autorización de la Junta de Andalucía y tampoco sabemos si la Consejería es consciente de la cantidad de árboles que se han talado y del estado en que se encontraban dichos árboles”, ha explicado Arrabal en un comunicado de prensa difundido por el partido.

En la exposición de motivos, la parlamentaria algecireña recuerda que el pasado sábado 24 de septiembre hubo a las puertas del parque una concentración ciudadana para protestar por la tala de árboles por parte del Ayuntamiento de Algeciras y que, desde entonces, son muchas las voces que se han alzado en contra, incluidas las de los grupos ecologistas y también las de expertos en botánica.

El texto de la referida pregunta parlamentaria recuerda que este parque, considerado como un auténtico “pulmón verde” en pleno centro de Algeciras, está incluido, desde 2004, en el Catálogo de Patrimonio Histórico como Jardín de Interés Cultural de la provincia de Cádiz.

"Parece ser que, tras las presiones ciudadanas, ya no se van a plantar cipreses y palmeras, como se anunció inicialmente, sino que se va a apostar por árboles que den más sombra y respeten más la estética actual del parque, como plataneros y magnolios, pero Landaluce sigue improvisando y evidenciando cada día que pasa que el proyecto inicial no era bueno, y que no han tenido más remedio que rectificar, aunque solo sea en parte”, expone Rocío Arrabal en la nota.

Desde el PSOE se considera que las explicaciones dadas recientemente, tanto en la comisión de seguimiento del alcalde como en el pleno del pasado viernes, siguen sin ser convincentes, y que “sigue sin justificarse que hubiera que talar tantos árboles, que, según el criterio de varios expertos, se podrían haber salvado”. Tampoco tiene justificación para los socialistas que en la reforma de este parque haya que gastar 1,7 millones de euros, “cuando hay, por ejemplo, tantas barriadas con parques abandonados y árboles cuyo desarrollo no está siendo controlado de forma adecuada, provocando destrozos en aceras y calzadas”, concluye el texto enviado por el grupo municipal socialista.