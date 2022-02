El PSOE de Algeciras critica las 910 facturas pendientes de pago en el Ayuntamiento

El grupo municipal del PSOE de Algeciras ha cifrado este lunes la deuda comercial del Ayuntamiento en 21,2 millones de euros, con 910 facturas pendientes de pago, según datos del informe de morosidad municipal correspondientes al cuarto trimestre de 2021.

Así, el PSOE discrepa con el discurso municipal de continuados pagos a proveedores después de que el gobierno local del PP y Ciudadanos resaltara el pasado jueves 10 haber desembolsado 6 millones de euros en pagos para facturas en 40 días.

“Lejos de asumir la realidad y ponerle freno, el alcalde, José Ignacio Landaluce, no para de aumentar la deuda municipal. La comercial, la que decían que iban a dejar a cero, vuelve a dispararse. Esta es la hipoteca que está dejando y que tiene importantes y muy dañinas consecuencias en la prestación de servicios públicos. No puede comprar autobuses urbanos, contenedores modernos y resistentes para la recogida de basura, no puede aumentar el número de agentes de la Policia Local para tener una plantilla suficiente para todos los servicios, y así podíamos seguir sumando la lista de necesidades que no atiende”, afirma el viceportavoz municipal, Fernando Silva.

Los socialistas subrayan que los informes de seguimiento del Plan de Ajuste de los dos últimos trimestres del año, que este lunes han pasado por la Comisión de Hacienda, "también ofrecen malos indicadores".

“El gobierno local está siendo ayudado y controlado por el Ministerio de Hacienda, pero ni con ese apoyo es capaz de entrar en un periodo medio de pago legal. Landaluce se ha acostumbrado a pedir créditos, a prolongar el Plan de Ajuste por tiempo indefinido y, mientras tanto, a gastar en sus caprichos y en su propaganda. Mandar titulares a prensa de que pagan algunas facturas demuestra el gran problema que tienen por su nefasta gestión. Nos intentan colar como extraordinario lo que es normal, pagar algunas facturas, pero no cuentan la larga cola de proveedores que siguen esperando a cobrar”, agrega Silva.

El grupo municipal del PSOE solicitó hace meses información sobre la deuda contraída con empresas que están prestando grandes servicios como parques y jardines, alumbrado o ayuda a domicilio. "El gobierno local del PP no ha facilitado todavía esa información. Los socialistas tenemos constancia que algunos de esos impagados se han convertido en intereses de demora para las arcas municipales", han afirmado.

“Solo en el cuarto trimestre de 2021 se han tenido que pagar 219.000 euros de intereses de demora. Del total de facturas que pudieron pagarse, solo el 4,5% correspondieron a periodo legal de pago. Las demás, hasta 4,8 millones, fueron pagadas fuera del plazo limite legal. Landaluce y su desgobierno siguen sumando engaños, como ese mantra de que nunca ha subido impuestos. Pero sus mentiras, como todas, tienes las piernas cada vez más cortas”, concluye Fernando Silva.