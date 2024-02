El PSOE critica que los trabajadores de limpieza y autobuses siguen sin cobrar los atrasos de 2023

El Grupo Municipal Socialista de Algeciras ha lamentado "la nueva maniobra del alcalde, José Ignacio Landaluce, para tratar de desviar la atención de las polémicas que desde hace tiempo planean sobre la gestión de Algesa-CTA, la empresa pública de Limpieza y Transporte Urbano". También "de la situación de discriminación laboral que sufren sus trabajadores y trabajadoras, todavía a la espera de que se les abonen las cantidades a las que tenían derecho por la subida salarial de 2023, y que a fecha de febrero de 2024 siguen sin recibir".

La portavoz socialista en la Corporación municipal, Rocío Arrabal, ha recordado que estos empleados públicos siguen sin cobrar los atrasos del año anterior, y que, pese a preguntar por ello el Grupo Socialista en varios plenos, el último el ordinario del pasado viernes, el gobierno local del PP sigue sin ser capaz todavía de dar una fecha aproximada ni un plazo de pago.

“En el último pleno le pedimos nuevamente un plazo de pago para dichos atrasos y no hubo respuesta alguna por parte del alcalde”, ha comentado la también secretaria general del PSOE de Algeciras, que considera “inaudito” ese silencio, así como el hecho de que “estos trabajadores, a estas alturas, aún no hayan cobrado los atrasos que les corresponden por Ley, un 3,5%, aprobado a comienzos del año pasado por el Gobierno de España, y aplicable a todos los empleados públicos.

“Los trabajadores de Algesa-CTA deberían haber cobrado dichos atrasos, como muy tarde, a 31 de diciembre de 2023, pero no ha sido así, y tampoco se sabe cuándo se va a saldar con ellos esa deuda por parte de Ayuntamiento. Ahora, el alcalde de Algeciras intenta tapar y callar este nuevo despropósito, que se suma a otros que ya conocemos, presentando a bombo y platillo unos nuevos autobuses eléctricos, cuya inversión, 5,8 millones de euros, procede de una subvención de Fondos Europeos, esos mismos fondos que el PP intentó que no llegaran a España votando en contra, aunque ahora les interese que no lo recordemos”, ha continuado.

La dirigente socialista ha recordado también que ni esta buena noticia puede “tapar” todas las carencias de un servicio público al que, a causa de la “mala gestión” del gobierno local de Landaluce, “no se destinan los medios personales adecuados, sigue faltando personal y sigue habiendo retrasos en los trayectos que no son imputables, ni mucho menos, a los conductores, que bastante tienen con sufrir las presiones y con cargar con responsabilidades que no son de su competencia”.

A este respecto, Arrabal ha insistido en que “los descansos son obligatorios por Ley y no es de recibo que nadie los sustituya durante la jornada”.

En cuanto a los nuevos autobuses que se presentan esta semana, desde el PSOE de Algeciras se recuerda que se trata de unos vehículos que “deberían llevar en servicio al menos dos meses, pero que llegan tarde, como todo en el gobierno local del PP, por falta de gestión… Salvo el impuestazo Landaluce, y su subida del agua, del IBI, del impuesto de circulación, etc. Para eso no hay demoras ni retrasos, para subir los impuestos sí tienen tiempo”, ha sentenciado.