Óscar Cantalejo no pudo tener mejor entrada en el nuevo talent show de Telecinco, Idol Kids. El joven algecireño dejó impactados al público y al jurado con su interpretación de todo un clásico, My way, cantado en español.

Con su elegante interpretación de este tema, con un timbre de voz que sorprende a todos los que lo escuchan por su madurez, le valieron al algecireño, de 15 años de edad, el ticket dorado que le da el pase directo a las galas oficiales.