Okupas y montañas de basura en el centro de Algeciras

Desde hace años basta con pasar por el Secano, en Algeciras, desde Correos hasta Villa Palma, para comprobar el estado de abandono de un edificio de viviendas totalmente terminado. No hay portal y desde la acera ya se ve un montón de basura en el patio interior del bloque. Justo al lado está la puerta del garaje, abierta de par en par, donde hay otra donde la basura, muebles, colchones y distintos enseres forman una auténtica montaña por la que se podría subir hasta el patio interior del edificio. La imagen que da a una zona muy cercana al centro y muy transitada es pésima y la situación es incómoda para los viandantes, pero mucho más para los vecinos de la zona, que desde hace unos 10 años vienen soportando continuos incendios, peleas y ruidos y no entienden que no se haya tapiado el edificio para evitar estas molestias, sobre todo por seguridad y salubridad.

El Ayuntamiento ha intentado atajar esta situación en varias ocasiones y se ha puesto a disposición de la propiedad para ayudar en todo lo posible con la legalidad en la mano. Los vecinos cuentan que en alguna ocasión la Policía Local ha logrado desalojar el inmueble, pero los okupas volvían a su interior en cuanto no desaparecía la presencia policial. Solo se llegaron a tapiar los locales comerciales de los bajos.

La situación es compleja y se ha tratado en reiteradas ocasiones en las reuniones de la Gerencia de Urbanismo. El problema parte de una discrepancia entre la constructora y los propietarios porque una vez que las obras estaban finalizadas quedó pendiente la conexión eléctrica desde el transformador, de la que no se hizo cargo esta empresa. El edificio quedó pendiente de entrega y durante los primeros años la entidad bancaria que lo posee mantuvo un vigilante de seguridad, pero una vez que lo retiró, comenzaron a llegar los problemas.

El inmueble ahora está a la venta a través de la inmobiliaria Aliseda por 766.000 euros. El banco intentó darle solución tapiando el bloque, pero al haber okupas tenía que solicitar una orden de desahucio al juzgado, que sigue pendiente de ejecución. El Ayuntamiento ha impuesto incluso alguna multa a través de disciplina urbanística a la propiedad del inmueble, que ha alegado que no puede dar cumplimiento a la petición de sellar el edificio mientras no se lleve a cabo el desahucio.

Aliseda vende el inmueble completo, como se puede consultar en su web, con un descuento del 39% aplicado al precio de 1.253.850 euros que se había fijado inicialmente. La inmobiliaria señala que es una obra parada y ejecutada al 90% con las siguientes características: "Se trata de un edificio en construcción que incluye 18 viviendas, seis de ellas tipo dúplex en las plantas altas, y 16 plazas de garaje y 3 trasteros en la planta sótano. Se encuentra en la calle Patriarca Dr. Pérez Rodríguez, que cuenta con acceso a todos los servicios básicos y suficientes comunicaciones".

El recorrido por el edificio comienza por un portal que carece de puerta y en el que el patio común está repleto de basuras. Donde debería estar la rejilla de ventilación del parking hay una enorme abertura hasta la que casi llega la basura amontonada desde las plazas de aparcamiento. Hay basuras, muebles, ropa, electrodomésticos, libros... todo lo que se pueda imaginar. A ambos lados están los ascensores, con las puertas abiertas y los huecos también llenos de basura. Las escaleras no tienen barandillas y en los rellanos las puertas presentan un aspecto dispar. Hay alguna puerta de seguridad para evitar que entren okupas, en la mayoría de viviendas no hay puertas y en otras, en las que hay gene viviendo, se han colocado maderas o cortinas.

Durante la visita al edificio aparece un hombre con una bandeja de cafés y una bolsa con comida. Se presenta como Jose, y explica que es de Madrid, que solo lleva unos días en el edificio y que su intención es partir hacia Granada en breve. "Los palos de la vida me han llevado a esta situación, voy a Granada a trabajar en el campo, aunque he trabajado de todo. Albañil, carpintero, mecánico. Estoy aquí con un amigo. No queremos molestar, solo un techo", explica en uno de los rellanos.

Las condiciones de vida en un lugar como este son duras. En prácticamente todas las viviendas hay marcas de los incendios que se han producido durante los últimos años, algunos más graves que otros, además de basura, cristales rotos y excrementos.

La fachada principal da al Secano, pero algunas viviendas tienen unas vistas privilegiadas de toda la zona sur de Algeciras y de las montañas que rodean la ciudad. En una de las dependencias, con un colchón en el suelo, esta imagen a través de una ventana sin cristal ni persiana parece más un cuadro hiperrealista.

La cercanía con las viviendas colindantes desde las terrazas también es preocupante. Hay botellas rotas en el patio de una de las casas y la cercanía con el edificio de la calle María Auxiliadora, a menos de dos metros, provoca inseguridad a los vecinos.

De vuelta en la calle los vecinos vuelven a lamentar la situación del edificio. "Yo es que no salgo por las noches a la calle y el coche intento no dejarlo cerca porque temo por que me roben algo. No sabemos qué nos vamos a encontrar cada día", explica.