José Nieto (Madrid, 1942), ganador de seis Premios Goyas a la mejor banda sonora de otras tantas películas y once veces nominado a este galardón, es desde hace pocos días Compositor Honorario de la Orquesta Sinfónica de Algeciras. Supo de dicho nombramiento en el contexto de un auténtico carrusel de emociones que vivió durante su estancia en el Campo de Gibraltar para impartir un curso sobre composición musical para cine, danza y teatro a trece profesionales. También recibió con gran asombro la exposición-sorpresa sobre su trayectoria artística organizada en la sala de instrumentos del Cubo de la Música, en la avenida Villanueva. Autor de los sones que cerraban cada noche el espectáculo del lago de la Exposición Universal de Sevilla 1992, Nieto es historia viva de la música en este país. Compuso también la banda sonora de los Campeonatos Mundiales de Atletismo la capital de Andalucía en 1991 y formó parte, como batería, de una de las primeras bandas españolas se pop, la emblemática Los Pekenikes.

- No es difícil comprobar que la docencia le tira mucho.

Pues sí, la verdad. Y tengo que reconocer que en los treinta últimos años, poco a poco, se ha ido convirtiendo en mi actividad principal. Doy clases regularmente en el Liceo de Barcelona. Hasta el curso pasado también estaba en la Escuela de Cine de esa ciudad, que ya lo he dejado porque voy dejando cosas. Pero sigo con cursos como el que acabo de dar en la Real Academia de Bellas Artes o en la Universidad Internacional de Andalucía, a la que voy todos los años. Muchos sitios.

- Lo que ocurre es que lo más que suena en su currículum son los 6 Goyas ganados. ¿Cómo se hace?

Yo creo que por suerte.

- ¿Por suerte no va a ser, no?

Entre otras cosas porque los Goyas del cine en música, montaje y algunas otras especialidades suelen venir porque la película en la que has trabajado tiene éxito y gusta. Una vez que se premia la película y al director, realmente poca gente sabe apreciar un montaje. Pero hay una serie de premios que llegan por ese éxito. Hombre, no se dan si la fotografía o la música son horribles, pero en gran medida tienen que ver con ese éxito.

- ¿Le ha ocurrido quedar muy satisfecho con una banda sonora y que no tuviese premio?

Si yo tuviese que elegir una banda sonora, de todas las que he hecho, escogería la de la película Intruso, de Vicente Aranda, que me parece de las mejores de él. Es verdad que era difícil y densa y pasó bastante inadvertida. También me ha pasado estar nominado por dos músicas en dos películas diferentes y competir contra mí mismo. Fue el caso de Días Contados, de Imanol Uribe, que ganó todos los Goyas del mundo menos el de la música porque competía con La pasión turca, de Vicente Aranda y que fue la que lo ganó.

- ¿Y El bosque animado?

Es una película y una banda sonora que están bien, sí. Pero hay que tener en cuenta que las músicas salen de las películas y El bosque animado, que es una película muy interesante, no puede llevar una banda sonora de la profundidad de otras películas que he hecho, como la propia Intruso o Libertarias.

- Muchas personas desconocemos el papel de los compositores musicales en los rodajes.

Algunas veces he pasado por los rodajes, pero nunca para intervenir. Iba porque me gustaba. La música comienza cuando la película está terminada y montada. Ahora hay unas nuevas formas en las que se va introduciendo a la vez que se va rodando... A mí ese me parece un sistema perverso de trabajo. Y Hay mucha gente que opina como yo.

- ¿Es porque se condiciona al artista musical y se le fuerza a lo que tiene que hacer?

Claro. Tuve la suerte de conocer hace poco a Walter Murch, el montador de las películas de Coppola y uno de los padres del montaje cinematográfico moderno, y comenté con él este tema. Estaba de acuerdo conmigo en que es perverso poner la música durante el rodaje en lugar de dar una música a la película en base al contenido de la imagen. A mí me ha pasado que el montador se ha acostumbrado a la película con una música determinada y lo que propones no les gusta.

- ¿Qué música de qué película le emociona que no sea suya?

Me gusta mucho por su sencillez y efectividad la de Camino a la perdición, de Sam Mendes. Es una película extraordinaria. No es que me emocione, sino que me admira cada vez que la oigo porque se basa en tres elementos muy simples y realmente tienen una densidad muy importante.

- Hábleme sobre la influencia de las nuevas tecnologías en su ámbito.

Son estupendas, pero el otro día se lo decía a unos alumnos en el Liceo: cuidado con ellas porque te pueden hacer prisionero a ti. Puedes caer en manos de ellas. Ojo, que no suene a que no quiero saber nada de ellas porque estoy al día, manejo todos los programas y hablo desde el conocimiento. La tecnología ha de ser una herramienta en tus manos, no ser tú una herramienta de la tecnología.

- ¿Algún director con el que haya sido difícil trabajar?

Bueno... He sido un privilegiado, he tenido siempre gran complicidad con los directores y con los montadores. ¿Imposible? Con Milos Forman, que tuve que dejar incluso la película. Es un tipo riguroso, muy caprichoso y con una forma de trabajar que no compartía y a la que no estaba acostumbrado.