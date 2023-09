Musicales de Broadway que no puedes perderte en tu viaje a NY

¿Estás pensando viajar a Nueva York y no sabes qué hacer en la ciudad? La capital del mundo, como también es conocida, tiene múltiples planes para que disfrutes tu estancia en la urbe y a continuación lo descubrirás.

La ciudad que nunca duerme sigue atrayendo miles de visitantes que quieren conocer parte de su paisaje y su interminable tráfico durante el día. A su alrededor encontrarás planes tan interesantes como los musicales de Broadway que te mostrarán algunos de los actores más importantes del mundo del teatro.

Ponte cómodo y descubre algunos de los musicales que estarán disponibles en los próximos meses para que agendes tu preferido.

¿Por qué ir a un musical de Broadway al visitar Nueva York?

La ventaja de viajar a Nueva York es que te ofrece un sinfín de alternativas para distraerte desde el primer momento en que pisas la ciudad. Uno de ellos es visitar cualquier musical de Broadway que está en la cartelera y que reúne a alguno de los artistas más importantes de la actualidad.

Se trata del conjunto de espectáculos de teatro que se presentan en un circuito de espacios diferentes que lo forman en el distrito teatral de la Avenida Broadway junto al Lincoln Center en Manhattan.

Está considerado junto al West End Theatre en Londres como los mejores teatros comerciales del planeta entero, siendo el de Nueva York uno de los atractivos más relevantes de la ciudad.

En la actualidad factura miles de millones de dólares cada año y tienen un aproximado número de 8 funciones a la semana, así que puedes organizar tu tiempo con antelación.

Sigue leyendo y descubre cuáles son los musicales que podrás ver en los siguientes días:

Musicales de Broadway que no te puedes perder

Broadway es una de las razones por las que hay cada vez más vuelos Madrid Nueva York, ya que cada vez más personas quieren deleitarse con teatro de primer nivel.

Veamos algunos de los musicales que se estarán presentando en las próximas semanas:

El Rey León

Comenzamos con un clásico de clásicos, nada más y nada menos que El Rey León. Se trata de una adaptación de esa película de Disney que causó furor a principios del Siglo XXI.

En la actualidad es de los más taquilleros de Broadway, ya que muestra todo el camino que tiene que recorrer Simba para llegar al anhelado trono. La ventaja es que verás diferentes marionetas y personajes que te sorprenderán desde el primer momento.

No cabe duda de que es un musical perfecto para todas las edades, desde los más pequeños de la casa hasta los no tan pequeños. No te lo pierdas.

Chicago

En segundo lugar, tenemos Chicago, catalogado como el segundo más longevo de todo Broadway y te envía a una cárcel de los años 20 en la ciudad de los vientos en la que dos asesinas trabajan arduamente para convertirse en estrellas mediáticas y así puedan salir del recinto.

En este caso no verás decoraciones de primer nivel, lo que se ve reflejado en el precio de las entradas, siendo mucho más económicas que otras presentaciones.

No obstante, la canción y toda la puesta en escena en general captarán tu atención desde el primer momento.

Aladdin

Si viajas a Nueva York y eres aficionado al teatro, no puedes perderte Aladdin, una representación que te traslada hasta la ciudad de Agrabah, en la que serás partícipe de la historia de amor entre Jasmin y Aladdin, y ladrón con mala fama en la zona.

Debido al contexto de la obra, el vestuario suele destacar sobre los demás, ya que al ser una representación de amor, los productores buscaron resaltar las cualidades de los dos enamorados para llamar la atención del otro.

Wicked

Otro musical que debes tener en la agenda es Wicked. Aquí podrás regresar a las maravillosas tierras de Mago de Oz, con la diferencia de que llegarás antes que Dorothy.

En este espectáculo verás la enorme amistad que hay entre dos brujas, la mala del oeste y la llamada bruja buena.

La mala noticia es que dura más de la cuenta, así que no te lo recomendamos si vas con niños pequeños.

Moulin Rouge

Por último tenemos a Moulin Rouge, una entretenida adaptación de Baz Luhrmann. Así irás literalmente al París más bohemio que te puedas imaginar para que te deleites con la historia de amor entre Satine, una hermosa bailarina, y Christian, un compositor que siempre ha estado enamorado de ella. No cabe duda de que la trama te atrapará desde el primer momento.

Razones para viajar a Nueva York

Son muchas las razones por las que debes visitar Nueva York lo antes posible. Si aún no lo tienes claro, mira los siguientes motivos para que te termines de convencer:

Ver la ciudad desde las alturas

Nueva York es conocida como la ciudad de los rascacielos, y es que en cada esquina verás algunos de los edificios más altos del mundo entero. Entonces, solo es cuestión de que subas a alguna torre y te deleites con la vista más asombrosa.

Una vez que estés arriba descubrirás prácticamente toda la ciudad y parte del estado de Nueva York, incluyendo la famosa Estatua de la Libertad.

Ambiente navideño

¿Cuántas veces no has visto esas escenas navideñas en Nueva York donde adornan casi todas las casas y parques que hay alrededor? Ahora podrás ver toda esta escena a muy pocos metros, y es que los locales aman la navidad y cuando llega diciembre adornan toda la ciudad.

Visitar la Estatua de la Libertad

Por último, no puedes irte de Nueva York sin visitar la famosa Estatua de La Libertad, un monumento que tiene años de historia y que sin duda es el más visitado de la ciudad.

Alquila un bote y descubre parte de la historia que rodea a este maravilloso país. Todo esto lo podrás lograr si viajas a Nueva York. ¿Ya sabes cuál musical quieres ver?