Moda para la mujer: Conoce la tienda online en que eligen las influencers

Encontrar una tienda online 100% pensada para mujeres modernas y actuales, que además tenga buenas ofertas, un amplio catálogo de ropa y complementos y sea recomendada en las redes sociales más influyentes, ahora es posible. En este artículo, ventajas de comprar en The Amisy Company y algunos ejemplos de su original propuesta con looks por menos de 90 euros.

Las nuevas tecnologías y la diversificación de la competencia, han originado una interesante cantidad de tiendas de moda online para todos los gustos y bolsillos. En los últimos años y, sobre todo, desde el aislamiento domiciliario preventivo por la pandemia Covid, son cada vez más las mujeres que se inclinan por los escaparates virtuales: compras seguras, sin salir de casa y con muy buenos precios.

Entre tanta variedad de tiendas, es importante conocer algunos aspectos antes de comprar, como qué tipo de moda ofrece cada una, cuál es su rango de precios, cómo la valoran los clientes y las condiciones de devolución.

En este artículo, nos centraremos en la ropa online que propone The Amisy Company, que se ha vuelto un referente en el sector.

“En nuestra tienda online dedicada a la venta de tendencias en ropa mujer y las últimas novedades en moda para mujer queremos que encuentres toda la moda que estabas buscando”, explican los responsables de la tienda. “En nuestra amplia colección de moda mujer podrás encontrar todo tipo de camisas, blusas, pantalones, vestidos, faldas y complementos ideales para combinar de día y de noche. Tendencias en moda actual para vestir a una mujer moderna, independiente y urbana que quiere estar a la última en todas las tendencias actuales de moda mujer”, agregan.

5 ventajas de comprar ropa en The Amisy Company

1- Es la tienda que eligen muchas bloggers e influencers famosas

En las secciones “Tendencias” y “Bloggers” de la tienda online, es posible ver los diferentes outfits que llevan las bloggers e influencers más famosas del sector de la moda. “Podrás ir siempre vestida a la última gracias a nuestras apuestas por crear looks completos donde podrás visualizar de una forma rápida y cómoda diferentes conjuntos de moda”, indican desde la tienda. @Mimi_Blog, @Elrincondenagore, @Mytenida y @Alicerisesup, son algunos ejemplos de cómo impacta esta tienda en las personalidades más famosas de las redes sociales.

2- Se pueden comprar prendas sueltas o outfits completos

Muchas veces nos enamoramos de una blusa o una falda, pero luego no sabemos con qué combinarla. The Amisy Company tiene una sección completa dedicada a los Outfits que pueden ser de gran inspiración. “Si prefieres inspirarte en los looks de moda que llevan las blogueras, tienes un apartado especial donde poder decidir qué conjunto prefieres y cuál te puede quedar mejor”, asesoran desde la tienda.

3- Todas las propuestas son versátiles

Otra de las características de sus colecciones es que se pueden adaptar a los diferentes estilos que requiere la vida cotidiana de una mujer. Los pijamas y homewear, por ejemplo, pueden combinarse entre sí, son muy confortables e incluso algunos modelos pueden utilizarse como moda casual.

"Podrás salir de casa incluso con sólo ponerte unas zapatillas deportivas gracias a la gran versatilidad, estilo y diseño que tienen nuestras prendas Homewear”, explican desde The Amisy Company. "Podrás seguir las últimas tendencias que más se llevan actualmente y hacerte con la mejor prenda para estar por casa siempre cómoda y a la última moda", agregan.

4 - Es posible tener gastos de envío gratuitos

Esta tienda virtual suele ofrecer gastos de envío gratis a partir de 59,99€ (solo en península). Los plazos de entrega son muy rápidos, considerando que la tienda vende en todo el continente europeo. Normalmente es de 2 a 4 días laborables desde la recepción del pedido, para el territorio peninsular.

5- Tiene un programa de apadrinamiento con interesantes descuentos

Los clientes pueden conseguir un descuento de 5€ para ellos mismos y para sus amigos por compartir este sitio web.

El funcionamiento es muy sencillo: Por cada amigo apadrinado que realice su primer pedido se creará en la cuenta de quien los recomendó, un vale descuento de 5€. Los programas de descuentos por recomendaciones, siempre son bien recibidos.

Algunas propuestas de la moda primavera verano

La llegada de las buenas temperaturas invita a looks frescos y con tonos naturales y llenos de vida. Hemos elegido algunos looks por menos de 90 euros que propone The Amisy Company.

Look 283 : Un jersey calado en color beige con una camiseta evasé blanca y un cómodo pantalón cargo también en blanco. Ideal para un paseo de verano y se puede complementar con accesorios muy veraniegos en tonos turquesa, coral, etc.

: Un jersey calado en color beige con una camiseta evasé blanca y un cómodo pantalón cargo también en blanco. Ideal para un paseo de verano y se puede complementar con accesorios muy veraniegos en tonos turquesa, coral, etc. Look 287 : El estilo urban-chic que es una marcada tendencia de los últimos años, se impone en este outfit compuesto por una falda florida, camiseta evasé blanca y una cazadora vaquera. Se puede complementar con un cinturón estrecho de tachuelas en tono marrón y un collar colgante turquesa.

: El estilo urban-chic que es una marcada tendencia de los últimos años, se impone en este outfit compuesto por una falda florida, camiseta evasé blanca y una cazadora vaquera. Se puede complementar con un cinturón estrecho de tachuelas en tono marrón y un collar colgante turquesa. Look 285 : Nada más fresco y confortable que un peto veraniego de vaquero como el que protagoniza este look casual. Está acompañado por una camiseta evasé blanca y un collar con cuerno.

: Nada más fresco y confortable que un peto veraniego de vaquero como el que protagoniza este look casual. Está acompañado por una camiseta evasé blanca y un collar con cuerno. Total look top negro : El negro y el blanco siempre han reinado en el mundo de la moda. Aquí se muestra un conjunto de chaleco y pantalón completamente negro, con cuello redondo y aberturas laterales y pantalón con cintura elástica y pierna ancha. “La tendencia monocolor que triunfa esta temporada”, opinan los responsables de la tienda. Cabe destacar que este outfit fue el elegido de @Elrincondenagore, un referente de moda en Instagram.

: El negro y el blanco siempre han reinado en el mundo de la moda. Aquí se muestra un conjunto de chaleco y pantalón completamente negro, con cuello redondo y aberturas laterales y pantalón con cintura elástica y pierna ancha. “La tendencia monocolor que triunfa esta temporada”, opinan los responsables de la tienda. Cabe destacar que este outfit fue el elegido de @Elrincondenagore, un referente de moda en Instagram. Look 273: Los tonos neutros son un clásico para cualquier temporada, pero en primavera y verano lucen todo su esplendor. En este caso, se propone un Jersey fino asimétrico taupe, con unos leggins elásticos blancos y una camiseta de cuello pico en el mismo color.

Este es solo un vistazo por uno de los escaparates más completos y con mejores precios de la variedad de tiendas online de ropa para la mujer. Todo está, en encontrar el estilo que mejor se adecúe a nuestros gustos y bolsillo.