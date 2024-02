Meritxel Ares e Isabela Rivillas, de la escuela de música de Barrio Vivo, triunfan en Gibraltar

El trabajo da sus frutos en la escuela de música de La Piñera, en Algeciras, gestionada por la coordinadora contra la droga Barrio Vivo. Dos alumnas de piano, Meritxel Ares Barroso e Isabela Rivillas Isac, acaban de participar con éxito en el Festival Internacional de Gibraltar para jóvenes músicos Gibfym. La ONG ha felicitado a ambas y a su profesora, Anna Chirova, "por su dedicación, su esfuerzo y por su gran empatía". "Nos sentimos muy orgullosos", subrayan desde Barrio Vivo.

Meritxel Ares Barroso, de quinto curso de Primaria, ha obtenido el segundo premio de la categoría junior, así como el primer premio, junto a otra compañera de Gibraltar, en duetos a cuatro manos. Por su parte, Isabela Rivillas Isac, alumna de tercero de Primaria, ha conseguido el tercer premio en categoría de tercer nivel.

No es la primera vez que ambas consiguen destacar en este festival que ha reunido en esta ocasión a cerca de cuatrocientos participantes. En la convocatoria del pasado año, Isabella consiguió un primer premio en categoría infantil, mientras que Meritxel obtuvo un tercer puesto en la categoría Junior. Otros dos alumnos obtuvieron en 2023 sendos premios.

Anna Chirova es un eslabón muy importante en la escuela de música, creada en 2018 y con sede en la parroquia del Espíritu Santo de La Piñera. La profesora de piano se muestra "muy orgullosa, no solo por haber conseguido estos premios, sino porque sus interpretaciones demuestran el gran avance que están teniendo en su formación y eso es lo importante".

Las clases de piano en la escuela de música de La Piñera acogen actualmente a unos 24 alumnos. Es, sin duda, una importante cantera que aporta calidad en la interpretación y eso lo demuestra que, actualmente, un total de diez exalumnos se están formando en el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía. La profesora de piano destaca que "para avanzar en la música te tiene que gustar mucho y veo que les entusiasma, pero también hay que trabajar y trabajamos mucho".

La escuela de música es ya un referente cultural donde los alumnos reciben clases de piano, violonchelo (que enseña el profesor voluntario Domingo Gutiérrez) y lenguaje musical. Meritxel es una de las alumnas destacadas. "Empezó conmigo durante la pandemia asistiendo a clases online, pero cuando volvimos a la normalidad vi su gran avance y la animé a que optara al Conservatorio, donde entró directamente a tercero y ahora está en cuarto y este año hará la prueba para acceder a la formación profesional", señala Chirova.

"Hay que trabajar muchísimo y si es así, tiene todas las posibilidades", reconoce Anna Chirova, refiriéndose a Meritxel Ares Barroso. Ella es una de los diez exalumnos de La Piñera que cursan actualmente sus estudios en el Conservatorio Paco de Lucía.

Así explica Meritxel por qué quiso empezar a dar clases de música: "Creo que me decidí porque la música me apasionaba ya de pequeña. Incluso mi madre me acercaba la música clásica a su barriguita antes de nacer".

Isabela Rivillas Isac también progresa y este curso optará igualmente a una plaza en el Conservatorio. Pronto cumplirá ocho años y es una niña muy activa. "Anna me ha preparado muy bien", dice Isabela. Comenzó hace dos años y se muestra muy satisfecha de los resultados de su trabajo. Se la ve muy positiva y con ganas de avanzar. Sin duda, "me encantaría", afirma muy segura cuando se le pregunta si le gustaría avanzar en el Conservatorio. Además de piano, va también a clases de Lenguaje Musical, en la escuela de La Piñera. "Anna me anima y yo estudio mucho", asegura. La música le apasiona e incluso va a clases de coro. Le gusta cantar y actuar y por eso también va al taller de teatro de Barrio Vivo en San Bernabé.

La escuela de música está financiada por La Fundación La Caixa y la Diputación Provincial de Cádiz, así como también cuenta con las aportaciones de los socios de la ONG y la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras.