Luis de Lama, el guardia civil destinado en Algeciras, cambia de tercio: de Pasapalabra a ¿Quién quiere ser millonario?

Luis de Lama Rodríguez, el guardia civil destinado en la Comandancia de Algeciras desde 2021, no quiere abandonar el mundo de los concursos de televisión. Tras su mítica participación en Pasapalabra, este agente perteneciente a la Agrupación de Tráfico que vigila desde Torreguadiaro hasta Tarifa, se prepara ahora para entrar en la nueva edición de ¿Quién quiere ser millonario?

"He dejado las palabras por el momento. Primero tengo que pasar el casting, pero mientras sé si lo he logrado o no, toca prepararse y desoxidarse por si, ¡por fin!, puedo participar en uno de los concursos más icónicos de la historia de la televisión, ¿Quién quiere ser millonario? ¡Yo quiero ser Jamal Malik!", ha publicado entre apuntes De Lama en sus redes sociales, en recuerdo de la película Slumdog Millionaire, donde un adolescente pobre de los suburbios de Bombay gana el anhelado bote de un millón de euros.

La nueva temporada del concurso, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Warner Bros. ITVP España, cuenta con concursantes famosos y otros con participantes anónimos. El mítico programa que ya forma parte de la historia de la televisión regresó a Antena 3 en 2020 con motivo de su 20º aniversario y está presentado por Juanra Bonet.

Cada miércoles, los participantes se enfrentan a 15 preguntas sobre temas muy diversos con cuatro posibles respuestas cada una, a través de una escala de premios que va incrementando la cantidad de la recompensa a medida que se van acertando respuestas y que culmina en el millón de euros de la pregunta final.