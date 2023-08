Lola Índigo, broche de oro del Cabaret Festival de Algeciras

La última cita del Cabaret Festival de Algeciras tendrá lugar este domingo 20 de agosto. Tras una programación de éxito que ha contado con las actuaciones de Maka, El Barrio, India Martínez y Melendi, además del musical de Tadeo Jones, el colofón final lo pone Lola Índigo.

Mimi, exconcursante de Operación Triunfo, llega con todo su equipo a poner en pie a la Plaza de Toros Las Palomas. El impresionante show de su nueva gira, Tour El Dragón, ha dejado huella por todos los escenarios por los que ha pasado, congregando a cientos de jóvenes y llenando la mayoría de recintos en los que ha actuado.

A Algeciras llega la noche del domingo con un espectáculo que dará comienzo a las 22:00. Esta cita es una de las más esperadas por los fanes del Campo de Gibraltar, pues, quienes tuvieron la suerte de disfrutar de su actuación el pasado año en Sotogrande con La Niña Tour, ya saben qué significa un concierto de Lola Índigo y quienes aún no han podido vivir esa experiencia, tienen la oportunidad de hacerlo adquiriendo las entradas a través de El Corte Inglés y Ticketmaster.

La cantante granadina no ha parado de cosechar triunfos desde que saliera de la academia más famosa de España. El primer éxito fue Ya no quiero ná con el que se hizo con el público desde el primer momento. Tras ello, la también bailarina, ha recorrido España y Latinoamérica con Akelarre (2019) y La Niña (2021), consiguiendo sold out en los estadios más importantes y formando parte de los carteles de festivales más prestigiosos.

Lola Índigo no dejará indiferente a nadie. Su puesta en escena, combinada con la voz y el cuerpo de baile crearán un entorno mágico en el coso algecireño.