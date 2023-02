Landaluce pide que se agilicen las expulsiones a Marruecos en la cumbre de Rabat tras el caso de Yassine Kanjaa

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha deseado que la XII Reunión de Alto Nivel hispano-marroquí que este miércoles ha comenzado en Rabat permita agilizar las repatriaciones de ciudadanos de Marruecos que entran de forma irregular en España. Entiende el regidor que esta es una medida necesaria para aumentar la seguridad en la ciudad tras el ataque yihadista que el día 25 de enero costó la vida al sacristán de La Palma, Diego Valencia, cuyo autor estaba pendiente de expulsión.

Así lo ha dicho el alcalde antes de una reunión celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con responsables sindicales de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera, los funcionarios de prisiones y la Policía Local, así como de colectivos y asociaciones de la sociedad civil como Alternativas (Paco Mena) y Barrio Vivo (Miguel Alberto Díaz), "colectivos que están luchando por los mismos intereses y realizando las mismas reivindicaciones".

Esta reunión pretende servir de "encuentro y reflexión" previo a la Junta Local de Seguridad, convocada para este jueves. A esta cita, ha explicado Landaluce, no puede acudir José Pacheco, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, por problemas de agenda pero sí lo hará el coordinador de la Administración general del Estado, Francisco Gil.

"Hubo un comunicado del partido socialista que decía que no era necesario convocar la Junta Local y yo entendí que hablaba en nombre del Gobierno, pero se ve que no hablaba en nombre de nadie", ha dicho Landaluce, que asegura que durante la reunión que mantuvo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo que dijo no le satisfizo, "porque si no no hubiese sido necesario convocar la junta".

Durante el encuentro, todas las partes han coincidido en destacar el hecho aislado de este suceso donde falleció el querido sarcristán Diego Valencia y fue herido el conocido padre Salesiano Antonio Rodríguez, a la vez que han llamado la atención del carácter intercultural de la ciudad de Algeciras donde siempre todas la religiones, etnias y culturas han convivido pacífica y tranquilamente imperando la armonía.

“Resulta primordial tener en la zona más medios policiales, de seguridad e inteligencia, así como la histórica reclamación de la Zona de Especial Singularidad, ofreciendo a los agentes, a los jueces y fiscales así como a los funcionarios de prisiones y vigilancia aduanera un plus económico y una mayor protección por desarrollar su trabajo, así como mayor categoría por haber pasado por este destino o tener prioridad para elegir un destino posterior. Tenemos muchos por hacer y este es un trabajo en conjunto de varios ministerios como el de Interior, Justicia y Hacienda y Administración Pública", ha continuado.

"Es muy importante trabajar aquí para proteger a toda la Unión Europea. El Estrecho es un lugar fácil de paso. Nosotros hacemos nuestra parte y hemos empezado el proceso para crea 63 plazas nuevas de Policía Local. Creemos que, por ejemplo, el plus de peligrosidad que se cobra todavía en el País Vasco se puede pagar aquí. Estamos en una zona de baja delincuencia respecto a España y Europa, pero hemos aumentado en los últimos meses, hay que crear arraigo en los agentes para que se queden", ha manifestado.

Landaluce a felicitado a los dos policías locales que detuvieron al agresor yihadista el miércoles por la tarde en las inmediaciones de la Plaza Alta. "El ministro creo que se confundió un poquito o no lo tenía muy claro, pero fueron dos policías locales", ha recalcado.