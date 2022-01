Juan Lozano aspira a liderar una candidatura de consenso a la secretaría del PSOE de Algeciras

El secretario general del PSOE de Algeciras, Juan Lozano, presentará su candidatura a la reelección el próximo 12 de febrero, cuando se celebre la asamblea local socialista. Y ante los grupos críticos con su gestión que han amagado incluso con la presentación de propuestas alternativas, asegura que está trabajando para llegar a la asamblea con "una candidatura de consenso".

Por ahora, Lozano es el único que ha expresado públicamente su intención de pedir de nuevo el apoyo de la militancia el próximo día 12. Esta mañana, a preguntas de los periodistas tras una reunión de la Interparlamentaria, ha ratificado que se presentará a la reelección porque considera que el proyecto iniciado hace cuatro años "está vivo".

El socialista ha aprovechado la pregunta para hacer campaña, esgrimiendo la gestión realizada durante esos años en los que "hemos trabajado duro para las elecciones de 2018, 2019 y las municipales, y hemos seguido trabajando aun con las dificultades que ha traído la pandemia". Como presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ha destacado la labor realizada después del "destrozo" de los años de gobierno del PP, frente al que "hemos conseguido endereza el barco". Y como portavoz municipal, "hemos hecho una oposición útil y constructiva".

"El PP ni está ni se le espera", incide Lozano, y "Algeciras necesita un PSOE fuerte y con las ideas claras". Pero en ese PSOE hay diferencias, distintas corrientes que han expresado su disconformidad a lo largo de los meses y cuyas cabezas visibles son Rocío Arrabal, ex diputada andaluza, e Isabel Beneroso, ex presidenta de la Mancomunidad. Ambas disputaron la secretaría a Lozano en 2016 y la primera repitió en 2017. Desde entonces, el PSOE ha vivido tiempos convulsos y ha ido abriendo y ¿cerrando? heridas: la pugna entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, entre esta y Juan Espadas, el grupo liderado por Juan Carlos Ruiz Boix y el de Irene García. En ese contexto, las llamadas a la unidad son ya un lugar común y Lozano insta a trabajar "por una candidatura de consenso", aunque añade que "cada uno es libre de hacer o creer que puede hacer lo que quiera". "No creo que haya corrientes en el partido, sino personas que pueden tener una inquietud" y querer llegar a la secretaría general. "Respeto mucho a todo el mundo".

En el trasfondo está la candidatura a la Alcaldía para las municipales de 2023, a un año y cuatro meses de las elecciones, aunque el secretario socialista tira de manual del candidato para separar una y otra decisión. "Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente", apostilla.