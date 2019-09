Ideas para hacer crecer un negocio en las redes sociales

Decidirte por iniciar tu nuevo negocio, emprender ese sueño que por años has mantenido tan solo en proyectos, es una tarea compleja, que requiere de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, el inicio no es tan difícil y decidir hacerlo crecer un poco más vale realmente la pena.

Las redes sociales, las páginas web y todo lo que se refiere a incrementar el posicionamiento de tu negocio en Internet, implica un mayor esfuerzo. Ha llegado el momento de refrescar, de llegar a la mayor cantidad posible de usuarios y hacer de tu emprendimiento, un negocio que tenga un reconocimiento amplio de lo que ofrece.

Utilizando bien las herramientas

Una de las mejores formas de dar a conocer tu negocio que acabas de empezar en el mercado de ventas de productos o servicios, es utilizando las redes sociales. Esta es una de las soluciones más barata, por supuesto con la posibilidad de un resultado exitoso siempre que se apliquen muy bien las técnicas.

Pero, ¿basta con estar? No. Rotundo. De hecho es preferible que una empresa no tenga cuentas en redes sociales a que la imagen que distribuya a partir de estas no se corresponda con su identidad o que incluso ofrezca una imagen poco profesional. Y eso es algo que en España poco a poco se va entendiendo.

Sin ir más lejos, un estudio realizado por Hootsuite, un 95% de las empresas españolas emplean Facebook, un 91% Twitter y un 73% Instagram, y de estas, el 80% lo hace con fines estratégicos (mejorar/potenciar la imagen de marca, atender a los clientes, generar ventas…).

Se trata además de monitorizar resultados, de hacer uso de herramientas que ayuden a comprender mejor el comportamiento del potencial cliente. Ese es el verdadero sentido de las RRSS para las empresas.

Si se habla de éxito, implica que debas hacer uso de estas herramientas para tu negocio, a fin de incrementar su posicionamiento en los motores de búsqueda, pero sobre todo en la mente del consumidor.

Utilizar las RRSS como parte de tu estrategia para dar a conocer tu negocio o simplemente para hacerlo crecer, es una sabia decisión. Ya que la inversión en cuanto a dinero es casi nula, lo que a diferencia de una publicidad tradicional, te costaría mucho dinero a invertir.

La mejor manera de lograr las metas es que prepares un listado de una base de audiencia, tener contactos con algunos aliados comerciales o proveedores, así como con la competencia, compartir ideas y conocimientos, pero lo principal siempre será ofrecer un producto o servicio de excelente calidad.

No es solo cuestión de abrir una cuenta en las redes más destacadas, es cuestión de analizar cuál de ellas se puede adaptar mejor al tipo de target al que va dirigido tu negocio.

Beneficios de un crecimiento en las RRSS

Múltiples utilidades se le pueden encontrar a las redes sociales de cualquier empresa o negocio, por supuesto, sabiendo determinar cuál de ellas mejor se adaptan al tipo de marca y por supuesto a si el target al que va dirigido es o no usuario de las RRSS y de cuáles.

Teniendo en consideración que existen muchas maneras de ahorrar tiempo y dinero en buscar seguidores que se conviertan en clientes potenciales o reales.

A continuación, se mostrarán algunos interesantes trucos para ganar las mejores tasas de conversión, lo que se traduce en más ventas, así como una mejor relación empresa-cliente o como también se le conoce, mayor engagement.

Reconoce lo que está de moda

Lo actual, lo relevante, es lo que más llama la atención a los seguidores de las RRSS, así que una recomendación importante es que busques la información que esté de moda y por supuesto, que vaya acorde con tu marca.

Con esta técnica le darás a tu audiencia razones para leerte y visitar tu página en busca de mayores datos de interés.

Siempre procura buscar títulos llamativos, que capten la atención de los usuarios. Hoy en día existen herramientas que te pueden ayudar a ubicar las palabras clave para lograr un contenido relevante.

Aprende a interpretar el nuevo idioma de las RRSS

No es solo cuestión de poner miles de palabras que aunque sean de interés, llegue un momento que aburran a tus usuarios. Quienes usan las redes sociales, buscan más información fácil de digerir y entretenida, en ese caso el idioma de las imágenes, los vídeos o las infografías, son una excelente opción.

Instagram, Twitter y Facebook, son algunas de las plataformas digitales que aceptan posts más sobresalientes con vídeos acompañados de música, gifs y otras aplicaciones que los hacen aún más agradables.

La idea debe ser crear una conexión de interés con tus usuarios, es ofrecerles, información de calidad y entretenimiento. Lo que se traducirá en una relación cercana que te dará más leads.

Un refrescamiento siempre es bueno

Si lo que buscas es darle mayor impulso a tu marca, siempre una imagen un poco más fresca pero que no pierda su esencia, es una excelente idea.

Muchas veces los usuarios se vuelven tan propios con la marca, que dejarlos participar en ese refrescamiento, podrá afianzar mucho más esa relación que puedes tener con ellos.

Ensancha tu base de seguidores

Cuantos más reconozcan tu marca, mucho mejor será para poder realizar campañas en las redes sociales. Crea alianzas con grupos y foros, realiza comentarios entre tus seguidores, usa los hashtags y verás que podrás incrementar aún más a tus usuarios.

Un truco que, a pesar de no ser el más adecuado, es muy usado es enviar por mensaje directos a los nuevos seguidores de Twitter, la suscripción a la fan page de Facebook. Es una manera de apalancarse entre plataformas sociales para poder incrementar la cantidad de suscriptores.

No te niegues al cambio

En un mundo tan cambiante y con tantos avances, negarse a que en algún momento hay que hacer reformas, es sentenciar al fracaso cualquier negocio. Cada día las plataformas sociales, hacen mejoras en sus guías y normas de uso, debes estar atento y hacer los ajustes necesarios.

La presencia en las redes sociales para cualquier tipo de negocio es fundamental para su buen posicionamiento, pero siempre que se usen de manera adecuada y con las herramientas propias ajustadas a cada marca.