“Gracias al trasplante capilar, mi vida ha cambiado”

El pelo es, para muchas personas, signo de juventud, fortaleza y contribuye a mejorar la confianza en uno mismo. Sin embargo, cuando se pierde, la alopecia influye negativamente en el estado de ánimo y la autoestima de quienes la padecen. Ponerse en manos de un especialista para tratar la calvicie es cada vez más común y es que decir adiós a la alopecia ya resulta posible, pero es muy importante hacerlo en buenas manos para conseguir un buen resultado. Un problema al que Grupo Insparya ofrece una solución sencilla y efectiva, el trasplante capilar.

El injerto capilar, la solución definitiva contra la alopecia

El microtrasplante capilar es una cirugía que se realiza de forma ambulatoria, con anestesia local y sin contraindicaciones. La técnica consiste en coger unidades foliculares de una zona donante, para ponerlas en la zona afectada por la alopecia, como las entradas o la coronilla.

El injerto capilar es el procedimiento más eficaz en el tratamiento de la calvicie y el único que ofrece una solución definitiva frente a la caída del cabello pero para someterse a ello es fundamental ponerse en manos de sanitarios, personal médico y de enfermería con experiencia y dedicación que te garanticen resultados naturales en tu trasplante capilar, como es el caso de Insparya.

Insparya, cambiando vidas gracias al trasplante capilar

La pérdida del cabello es una de las cuestiones que más afectan a la autoestima y la seguridad en uno mismo, es por eso que recuperar el pelo perdido gracias al trasplante capilar en Insparya supone mucho más que un cambio físico, también emocional. Así lo explica Álvaro Fontenla, paciente de Insparya que cuenta su experiencia luchando contra la pérdida de cabello. “De ver fotos de hace nueve meses con cuatro pelillos a verme ya el flequillo, poder peinarme, secarme con un secador, Ahora me veo muy bien. Si lo sé me lo hago antes”

Testimonio paciente Clínica Insparya | Álvaro Fontenla

Pero la historia de Álvaro no es la única. Cuentan con el aval de más de 45.000 pacientes que han quedado satisfechos con los tratamientos y procedimientos capilares que ofrecen en sus más de 80 quirófanos repartidos en 8 clínicas en Madrid, Marbella, Valencia, Lisboa, Oporto, Braga y Algarve.

Otros pacientes como Raúl Delgado, también cuentan su historia tras su paso por Insparya: ”Veía en las fotos a todo el mundo con su pelazo y me daba un poquito de envidia. Tenía baja la autoestima y me decidí a dar el paso. Cuando el pelo empieza a crecerte, te ves más guapo, te ves más joven, la autoestima te va subiendo…Me he quitado diez años de encima. Todo el mundo me decía que iba a pasar un dolor insoportable pero no me ha dolido nada. Si llego a saber cómo iba a ser el proceso del trasplante me lo hubiese hecho mucho antes”

Testimonio paciente clínica Insparya | Raúl Delgado

Además, aunque la alopecia es una enfermedad más común en hombres, cada vez más mujeres deciden dejar a un lado los tabúes y acabar definitivamente con la caída del cabello causada por cambios hormonales, menopausia o el estrés.

Para Olivia, paciente de trasplante capilar, Insparya ha supuesto un antes y después en su vida: “He estado 20 sufriendo de alopecia y gracias al trasplante capilar mi vida ha cambiado. Si pudiera tirar el tiempo hacia atrás, lo haría sin dudarlo.Lo recomiendo a todo el mundo, hay que acabar con el tabú de la alopecia femenina”

Testimonio Paciente Clínica Insparya | Olivia Rodríguez

¿Por qué elegir Insparya para tu trasplante capilar?

Insparya es el mayor grupo clínico dedicado exclusivamente al diagnóstico, tratamiento e investigación de la alopecia, siendo capaces de trasplantar más de 4.000 unidades foliculares en solo seis horas. Con más de 13 años de experiencia y más de 45.000 implantes realizados con éxito, el grupo cuenta con 8 clínicas en España y Portugal y se encuentra inmersa en un intenso plan de expansión internacional destinado a convertirlo en el mayor grupo de trasplantes capilares.

Cofundada por el futbolista Cristiano Ronaldo junto a Paulo Ramos. Ramos, CEO de la compañía, sufrió alopecia siendo muy joven y tras someterse a varios tratamientos sin éxito, decidió crear Insparya, para que las personas con alopecia no tuvieran que pasar por lo que él había pasado. Además, tienen operativo un equipo de más de 300 personas formado por profesionales punteros del mundo de la ingeniería, la mecánica y, por supuesto, la medicina.

Otro de los principales factores que destacan a Insparya es la inversión en investigación: el Grupo Insparya es el único especializado en salud capilar que invierte más de 2 millones de € en investigación tecnológica y científica para el desarrollo de su propia tecnología y para conseguir en un futuro avances científicos tan importantes como la clonación de unidades foliculares con células madre. Gracias a esta importante labor, Insparya es el referente del sector en diagnóstico y tratamientos capilares y es el único grupo médico capilar que cuenta con un centro de investigación y desarrollo tecnológico, Insparya Science and Clinical Institute, dirigido por el Dr. Carlos Portinha y en el que se hace un uso pionero de la tecnología, siendo la única compañía que trabaja en diversas áreas de investigación biológica, tecnológica y robótica para ofrecer los tratamientos más completos y eficaces.

Grupo Insparya ofrece programas de financiación personalizada y sin intereses que se adaptan a cada caso, para que todo el mundo pueda optar a verse mejor y la imagen personal no sea un problema. Desde sus clínicas, dan una garantía total y cuentan con un seguimiento postoperatorio en los siguientes 18 meses a la intervención, a través de consultas pautadas en las que un médico comprueba específicamente cómo evoluciona cada caso.

Además, cabe destacar que Insparya es el único grupo clínico del sector de la salud capilar en España, que cuenta con la certificación internacional de calidad ISO 9001:2015.

Insparya, en cifras

Más de 13 años de experiencia y 45.000 pacientes

8 Clínicas en España y Portugal (Madrid, Marbella, Valencia, Lisboa, Oporto, Algarve y Braga)

Garantía de implantar el máximo número de unidades foliculares.

Servicio post-operatorio de 18 meses

Único grupo capilar que invierte más de 2M de € en I+D

Tecnología propia Dual Extraction Device

Financiación sin intereses

Certificado de calidad ISO 9001

Insparya Marbella, la mejor clínica capilar para los pacientes andaluces

El liderazgo de Grupo Insparya es ha llevado a abrir 3 clínicas en sólo 3 años, logrando presencia en enclaves estratégicos del país como Valencia o Marbella y Madrid, a los que acuden pacientes nacionales e internacionales que quieren acabar con su alopecia de la mano de los mejores profesionales en trasplantes capilar. En Andalucía, la clínica de Marbella se ha convertido en un referente para todos los pacientes andaluces que vienen de todas las ciudades, por la excelente conexión y cercanía para que sus visitas a la clínica sean lo más cómodas posible.

Todos los quirófanos de las clínicas están equipados con la última tecnología en trasplantes capilares, que permite extraer el doble de unidades foliculares que con otras técnicas y con mayor precisión, lo que implica una reducción del daño en el cuero cabelludo. Esta tecnología, propia de Insparya y desarrollada en el centro de I+D del Grupo permite implantar el máximo número de unidades foliculares en un solo día, llegando a más de 4.000 en solo seis horas, lo que reduce el tiempo de cada cirugía en un 50%.

Además de quirófanos para trasplante capilar, todas las clínicas de Grupo Insparya están diseñadas para dar un servicio integral en salud capilar, gracias a tratamientos preventivos, y aquellos orientados a retrasar el envejecimiento y la caída del cabello, como el Plasma Rico en Plaquetas para frenar el deterioro de la célula de la unidad folicular, o el casco Low Level Laser Therapy, desarrollado para aumentar el riego capilar o la mesoterapia capilar, que consiste en la bioestimulación y nutrición del cabello a base de