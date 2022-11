El gobierno local de Algeciras niega irregularidades en contratos municipales con Garancruz

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras rechaza de pleno las acusaciones vertidas este martes por el PSOE sobre presuntas irregularidades en las contrataciones municipales con la empresa Garancruz.

La concejal delegada de hacienda, María Solanes, acompañada por los tenientes de alcalde responsables de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid, y de Contratación, Paula Conesa, ha explicado que “toda la documentación que obra en poder de este Ayuntamiento se sube a la plataforma de rendición de cuentas del Estado, con los informes del órgano gestor, que son cada una de las delegaciones que hacen las contrataciones del servicio de seguridad, el informe de convalidación de gastos del interventor de esta casa y el acuerdo de la junta local de gobierno".

La delegada municipal señala que la figura de la convalidación está prevista tanto en la normativa presupuestaria como en las bases de ejecución del presupuesto y resulta plenamente legal y que, es más, “se ha reducido sustancialmente en los últimos tiempos con respecto a épocas anteriores en las que se recurría a esta figura con mayor frecuencia”.

Tres presupuestos

“Cada contratación que se realiza por este Ayuntamiento cuenta con tres presupuestos y es a criterio técnico la elección de una de ellos. Desde este Ayuntamiento llevamos tiempo redactando un pliego para aglutinar este servicio en un único expediente, que estamos trabajando en él, pero es una tarea muy complicada que tenemos que suplir con este tipo de contratos menores. Nada irregular, simplemente el día a día de un Ayuntamiento al que el PSOE no ceja en su empeño de querer ensuciar, acusándonos incluso de prevaricar, algo tan serio que serán ellos los que tengan que responder ante la justicia", ha dicho Solanes.

"Sabemos también que la empresa en cuestión está estudiando con sus abogados la interposición de medidas legales para aclarar las falsedades vertidas por este grupo político”, ha recalcado Solanes en alusión al PSOE.

La concejal delegada ha subrayado que "cada lunes pasan por la Comisión de Hacienda todos y cada uno de los expedientes". "En esta comisión están representados todos los grupos políticos y jamás el Partido Socialista ha votado en contra del servicio de control y seguridad de accesos en distintos edificios municipales. Es más, incluso han votado en muchos casos a favor, lo que demuestra la necesidad de prestación de este servicio para el Ayuntamiento. En todo momento la contratación de este tipo de empresas por nuestra parte ha sido para velar por la seguridad y el control de todos los algecireños”, ha añadido.

En opinión de Solanes, los dirigentes socialistas “siguen en su intento de paralizar el Ayuntamiento de Algeciras, pero aquí estaremos nosotros para defendernos y para seguir trabajando por el bienestar de nuestros vecinos".

La concejal del PP ha resumido también varios de los trámites que el gobierno municipal ha llevado a cabo en respuesta a varias demandas de información del PSOE: "Esta misma mañana y después de recopilar mucha información en tiempo récord, se les ha enviado en menos de diez días hábiles todo lo que solicitaban con respecto al parque María Cristina. Ayer tuvimos que reiterar con vídeos explicativos que en el pleno se les había informado por cinco veces de la partida del 2% de Algesa. Esto no tiene ni pies ni cabeza y ahora no sólo quieren hacernos perder el tiempo a nosotros, también lo intentan con la Fiscalía. Pónganse a trabajar, señores socialistas, pero háganlo por los algecireños y no para menoscabar a este equipo de Gobierno. Siguen instalados en su estrategia del no: no al parque, no a los colectores, no a todo”.