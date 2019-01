El Gali, junto a Miguelete y Pepe Luis Vázquez este domingo en Las Palomas

El Gali se coloca hoy su traje corto para saltar a la arena de la plaza de toros de Las Palomas a las 12.30 para participar de una clase práctica que organiza Miguel Ramos Miguelete a beneficio de la Asociación Navidad con Amor.

Se van a torear cuatro becerras que no serán banderilleadas ni sacrificadas, donadas por la ganadería Toros de San Miguel.

El Gali estará junto a su maestro, Miguelete, y Pepe Luis Vázquez. La recaudación de esta clase se destina a la Asociación Navidad con Amor.

El Gali comenzó a la edad de 5 años a dar sus primeros pases con el maestro, que afirmó en declaraciones a Radio Algeciras que el chico "tiene arte, tiene temple y algo que no se aprende, la personalidad". Pero El Gali tuvo un momento difícil en el que "se rajó, pero a los pocos meses me llamó y me dijo yo quiero ser torero" y desde entonces ha seguido aprendiendo con Miguelete.

Sigue entrenando y hace unos días, a sus 14 años, ya se colocó frente a su primer novillo. "Me lo regaló el cocinero del Mesón de Sancho", dijo el joven novillero. "Si El Gali no triunfa me tengo que exiliar como Puigdemont", apuntilló Miguelete.