Con motivo del Día Internacional contra el VIH este 1 de Diciembre, la Fundación Cruz Blanca (FCB) en Algeciras tendrá instalado durante toda esta semana un stand informativo en su sede, mediante el cual se proporcionará información sobre el VIH- SIDA, y se fomentará el diagnóstico precoz del mismo, promocionando el test rápido oral que se puede realizar de forma gratuita en la entidad.

Con esta acción se pretende recordar la importancia de no bajar la guardia frente al contagio no solo del VIH, sino de las diversas Infecciones de transmisión sexual (ITS) existentes menos conocidas, pero con un índice de contagio igual o mayor que el de VIH, y dotar a las personas de las habilidades e información necesarios para que adopten conductas sin riesgo de infección.

De las fuentes oficiales más actualizadas, tales como el del SVEA, Sistema de vigilancia epidemiológica de Andalucía, se pueden obtener diferentes datos en cuanto a la transmisión del VIH y otras ITS en nuestra comunidad, que según FCB "deberían hacernos reflexionar". Algunos datos relevantes en este sentido tienen que ver con los grupos de población en los que se constataron un mayor número de diagnósticos en el año 2018.

El 81,55% fueron hombres (473) y el 18,45% mujeres (107). La media de edad al diagnóstico fue de 35 años (en hombres 35 años y mujeres 37 años). La tasa de incidencia más elevada correspondió al grupo de edad entre 25 a 29 años.

Las relaciones sexuales de riesgo siguen constituyendo la principal vía de transmisión asociada a los nuevos diagnósticos de infección de VIH y las estrategias de prevención se asemejan a las demás infecciones de transmisión sexual (ITS) como así se enfoca en el Plan Andaluz de VIH/sida y otras ITS.

Por otro lado, al diagnóstico de VIH en 2018, un 24,65% (143) de los casos tenían coinfección de otra ITS. En relación a este dato, en últimos años se ha venido registrando un gran aumento de ITS como sífilis y Chlamydia Trachomatis, y las cifras de diagnósticos tardíos se mantienen muy altas.

Además, se sospecha una infradeclaración de ITS en nuestra comunidad, lo que quiere decir que con toda probabilidad existen muchos casos de ITS no detectados, de ahí la importancia de realizar un diagnóstico precoz una vez se haya mantenido una relación de riesgo.

"Toda esta información debería no alarmarnos, pero si propiciar una mayor conciencia de la realidad actual en este ámbito, la importancia de la detección precoz, y la adopción de conductas más responsables sin riesgo de infección", explica Cruz Blanca.

Desde Fundación Cruz blanca Algeciras, se viene abordando desde hace 5 años la prevención de VIH y otras ITS, a través de diferentes actividades y campañas de sensibilización. Mediante campañas tales como la mejor fiesta es tu vida se procura contribuir a fomentar hábitos saludables y formas de prevención, en relación a las adicciones y el establecimiento de relaciones sin riesgo para la salud. En estas acciones se aúnan la prevención y sensibilización sobre consumos abusivos, ya que bajo los efectos de las diferentes drogas, la percepción del riesgo disminuye considerablemente, estableciéndose en mayor medida prácticas de riesgo.

La Fundación Cruz Blanca lleva mucho tiempo ofreciendo apoyo y abordando también la prevención de VIH e ITS con personas que ejercen prostitución en esta zona. En relación a su experiencia con este colectivo de población, la mediadora que desarrolla el programa refiere que "las personas que ejercen prostitución están estigmatizadas en muchos aspectos, y tratarlas como uno de los colectivos principales de riesgo es a su parecer uno de ellos". "El mayor riesgo proviene en su opinión de la mayor frecuencia en las relaciones, sin embargo, estas personas suelen cuidarse y protegerse por lo general en mucha mayor medida que otros colectivos, ya que de su salud depende su modo de vida", continúa.

“Considero fundamental seguir incidiendo en la importancia del uso de medidas de protección a toda la ciudadanía, de cara a la prevención de todas las ITS, y no solo del VIH, sobre el que sigue pesando un gran estigma que responde a una gran desinformación al respecto. Es necesario sensibilizar a toda la población de la responsabilidad individual para evitar el contagio, y la responsabilidad colectiva de no discriminación y estigmatización de las personas seropositivas e enfermas de Sida”, explica la mediadora.

Los prejuicios e informaciones erróneas acerca de algunas enfermedades infecciosas y en particular el VIH, provocan desigualdad en el acceso a servicios sociales, jurídicos y sanitarios, al mercado laboral o a la vivienda, constituyendo este hecho una grave violación de los derechos humanos.

Desde FCB se mantiene una estrecha colaboración con el centro especializado en ITS de Algeciras, que cuenta con personal médico especializado en la detección y atención de las diferentes enfermedades de transmisión sexual. Se trata de un servicio al que puede acceder cualquier persona. Sin embargo, para las personas en situación de vulnerabilidad, que tienen una mayor dificultad de acceso a los servicios sanitarios, resulta imprescindible, ya que proporciona una atención más cercana, directa y eficaz. La técnica lamenta que en los últimos años se ha ido obstaculizando cada más el acceso a este servicio, requiriendo cada vez más trámites y documentación para poder ser atendidas. Considera también que Algeciras debería tener un estatus especial en cuanto a la dotación de recursos sociosanitarios, por su características sociodemográficas y económicas, y por ser una zona transfronteriza y de tránsito tan particular. Por todo ello destaca la importancia de poder seguir contando con un recurso como este, y aboga por la necesidad de incrementar los servicios de proximidad hacia las poblaciones más vulnerables.