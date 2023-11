Filmora 13: el mejor aliado para los freelancers que construyen su carrera en las redes sociales

Trabajar como freelancer puede darte muchísima libertad a la hora de moverte a otras ciudades o elegir a tus propios clientes. Sin embargo, este tipo de trabajo también viene con muchas responsabilidades, incluyendo la necesidad de promocionarte en todos los entornos donde pueda haber clientes interesados en tu talento. Y esto, por supuesto, acostumbra sobre todo a pasar por las redes sociales.

Aquí es donde la capacidad para editar videos desempeña un rol fundamental. Todas las grandes redes sociales están dejando cada vez más atrás los antiguos contenidos basados en imágenes, y están apostando por el video como el principal formato para alimentar sus ‘feeds’. Por eso es tan recomendable tomar la determinación de comenzar a trabajar con estos formatos para darles a tus redes sociales profesionales un nuevo impulso.

Aunque no es necesario que publiques un video cada día para darte a conocer en las redes sociales y acumular más seguidores –tu objetivo no es convertirte en influencer–, sí que te conviene tener una buena selección de videos que puedas usar como portafolio para mostrar tu trabajo al mundo. ¡Y, además, también podrás usar este talento para crear campañas publicitarias dirigidas a tus clientes potenciales en las redes sociales!

Un editor de video ideal para freelancers creativos

Salvo que tu trabajo como freelancer consista específicamente en la edición de video –en cuyo caso, seguro que ya conoces el software que te vamos a presentar–, lo más probable es que no tengas mucha experiencia en el ámbito de la edición de videos, y no tengas claro si este camino es adecuado para ti o no. Quizá incluso hayas buscado un editor de videos gratis para dar tus primeros pasos, pero ¿por qué no comenzar con un editor realmente idóneo para ti?

Wondershare Filmora es el software perfecto para todo tipo de profesionales y freelancers que busquen una herramienta fácil de usar y potente con el que crear videos publicitarios o contenidos audiovisuales con los que completar su portafolio. A los clientes les encanta conocer mejor a los freelancers con los que trabajan, ¡así que tus videos te ayudarán muchísimo a conseguir nuevos clientes, así como a fidelizar a los que ya tienes!

Este completo editor de video se caracteriza por ofrecerte las mejores herramientas de edición con una interfaz muy intuitiva diseñada especialmente teniendo en cuenta a quienes no tienen experiencia con el trabajo audiovisual. ¡Y, además, ahora incorpora toda una serie de herramientas inteligencia artificial para hacerte la vida mucho más fácil!

Modo instantáneo . El modo instantáneo puede ser la mejor manera para iniciarte con Wondershare Filmora. Esta herramienta te permite simplemente volcar un conjunto de imágenes, clips de video y archivos de sonido, y será Filmora quien se encargue de ensamblarlo todo en una composición inicial. ¡Solo con un par de clics!

. El modo instantáneo puede ser la mejor manera para iniciarte con Wondershare Filmora. Esta herramienta te permite simplemente volcar un conjunto de imágenes, clips de video y archivos de sonido, y será Filmora quien se encargue de ensamblarlo todo en una composición inicial. ¡Solo con un par de clics! Generador de guiones . Wondershare Filmora también cuenta con una inteligencia artificial lingüística que te permite generar guiones de manera automática para tener un texto desde el que partir en tus primeros videos. Esta opción es ideal para los freelancers que no se manejan con fluidez a la hora de redactar textos.

. Wondershare Filmora también cuenta con una inteligencia artificial lingüística que te permite generar guiones de manera automática para tener un texto desde el que partir en tus primeros videos. Esta opción es ideal para los freelancers que no se manejan con fluidez a la hora de redactar textos. Seguimiento del movimiento . La inteligencia artificial de Filmora te lo pone muy fácil para encargarle a su software que realice el seguimiento de cualquier elemento presente en tus videos. Puedes usar esto para incorporar letreros móviles y hacer muchos otros efectos profesionales en tus videos de forma muy sencilla.

. La inteligencia artificial de Filmora te lo pone muy fácil para encargarle a su software que realice el seguimiento de cualquier elemento presente en tus videos. Puedes usar esto para incorporar letreros móviles y hacer muchos otros efectos profesionales en tus videos de forma muy sencilla. Ajuste de la música. Hacer que la música coincida con las imágenes que aparecen en un video es uno de los principales desafíos de cualquier profesional audiovisual. Por eso Filmora incorpora una IA que te permitirá adaptar las imágenes al beat de la música, y con la que podrás alargar o acortar las canciones según sea necesario.

¿Qué te parece? Seguramente tendrás la impresión de que Filmora se encarga de hacer más de la mitad del trabajo, ¡y, en cierto sentido, así es! Con este editor de videos puedes olvidarte de las tareas tediosas y los complejos ajustes manuales de otros editores más anticuados. ¡Filmora es una plataforma pensada para que todo pueda hacerse con solo un puñado de clics!

Las mejores opciones de personalización para potenciar tu marca

Las herramientas de Wondershare Filmora no solo son muy fáciles de usar por parte de cualquier persona con independencia de la experiencia que tenga, sino que además son completamente personalizables para ofrecerte un abanico mucho más amplio de posibilidades a la hora de editar tus videos profesionales.

Crear una imagen de marca característica en tu portafolio y en los videos de tus campañas publicitarias es fundamental. Esta imagen de marca puede consistir en colores que combinen con los de tu página web, tipografías que encajen bien con el tipo de trabajo que ofreces a tus clientes, y otras características de estilo con las que Filmora puede ayudarte.

Los efectos disponibles para mejorar la estética de tus videos, la duración y el estilo de las transiciones que uses entre los diferentes clips, los colores de los letreros y las tipografías de los textos en pantalla… Todo lo que te ofrece Filmora pasa por la personalización para que tu imagen de marca cause la mejor impresión posible.

Herramientas diseñadas para causar impacto en las redes sociales

Wondershare Filmora es uno de los editores de video más utilizados por los influencers y todo tipo de empresas que se promocionan continuamente en las redes sociales, y por eso sus desarrolladores incorporan continuamente nuevos recursos para optimizar la recepción de los videos en estas plataformas.

Entre estos recursos se encuentran numerosas plantillas de video editables, pensadas para ofrecerte un marco donde trabajar en todo tipo de anuncios cortos, videos divulgativos o tutoriales, por mencionar varios ejemplos. A partir de estas plantillas, todo lo que tendrás que hacer es reemplazar los clips de video proporcionados por los tuyos propios, cambiar los colores de los efectos o los letreros, editar los textos, ¡y ya tendrás el video hecho!

Además, Wonderhare Filmora cuenta con parámetros de exportación predefinidos para todas las redes sociales populares, desde YouTube hasta TikTok, de manera que podrás preparar tus videos para que se vean geniales en todas ellas con solo un par de clics. ¡No es necesario que tengas conocimientos avanzados de edición! Filmora se encargará de completar la exportación para que puedas subir tus videos con la mejor calidad de imagen.

La aplicación que necesitas para dar un salto en tu carrera

Ejercer como freelancer en la era digital no solo requiere que domines las habilidades de tu propio rubro, sino que además tendrás que moverte como pez en el agua por internet y por las redes sociales. Si no consigues publicitar tu trabajo, será muy difícil que alguien te contrate, por más que tu talento profesional esté fuera de toda duda. Y, para tener un perfil presentable en las redes sociales, necesitas tener conocimientos de edición de video.

Por eso Wondershare Filmora es el software perfecto para alguien como tú. Con este editor de video no necesitarás tener conocimientos previos en el ámbito de la edición audiovisual, sino que bastara con que te des algo de maña con cualquier tipo de aplicación. La interfaz de Filmora te guiará de forma muy intuitiva para encontrar todo lo que necesitas en cada instancia. ¡Antes de que te des cuenta estarás creando videos de aspecto profesional!

Además, Filmora es uno de los editores de video ideales para tratar de conseguir la monetización de tus canales de YouTube y tus cuentas de TikTok, porque cuenta cada vez con más herramientas orientadas a la optimización de los videos en todas estas redes. ¡Cuando tus videos conectan bien con el algoritmo de estas plataformas, reciben muchas más visualizaciones, y cada clic puede ser un cliente dispuesto a contratarte!

¡Descarga ahora Wondershare Filmora y comienza a triunfar en redes sociales como nunca antes!

Con este completo editor de video tendrás todas las herramientas que necesitas para abrirte camino en el mundo profesional gracias a tu buena presencia en las redes sociales y en las plataformas de trabajo freelance. Este editor de video es uno de los preferidos a la hora de hacer currículums audiovisuales, por ejemplo, o videos de presentación en los que simplemente explicas a qué te dedicas y qué puedes aportar a un cliente.

Gracias a su extensa selección de herramientas intuitivas y a su poderosa nueva suite de herramientas de IA avanzada, Filmora te pones las cosas muy fáciles a la hora de elaborar tus propios videos profesionales, de forma que tú puedas centrarte simplemente en ser excelente en tu trabajo y en comunicar lo que haces de forma efectiva. ¡Enseguida notarás la diferencia cuando empieces a publicar tus videos en tus redes!

Cuando tus clientes pueden ver la manera en que trabajas o disfrutar de un recorrido audiovisual por todas las muestras de tu portafolio, son mucho más propensos a ofrecerte encargos o, incluso, a invitarte a formar parte de su plantilla permanente. ¡Por eso, invertir ahora en un editor de video fácil de usar y con inteligencia artificial como Filmora es una de las mejores maneras de optar a contratos mucho más generosos en lo sucesivo!