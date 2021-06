No hay Feria en Algeciras, pero 'no nos falta de ná'

No hay Feria, pero no nos falta de ná. Este domingo, Algeciras hubiera disfrutado del primer día de su fiesta grande si no hubiese sido por la pandemia del coronavirus, que obligó a suspenderla por segundo año consecutivo. La diferencia es que este 20 de junio, con los tasas de contagios más bajas gracias a las vacunas y menos restricciones que el pasado, los algecireños pueden al menos calmar la añoranza y aventurar su regreso, quizás dentro de 12 meses

El Domingo por Sevillanas cambió las casetas que debían abrir sus puertas en el recinto ferial Antonio Quintero por los bares de la ciudad, engalanados para la ocasión con farolillos y entregados a las sevillanas y rumbas propias de la fecha.

Con esta iniciativa, organizada por Asociación de Hosteleros de Algeciras (Hosteal) y patrocinada por Osborne, en la que colabora el Ayuntamiento de Algeciras, se intenta rendir homenaje a la Feria Real, mientras que se pone un granito de arena para reactivar la actividad hostelera y dar vida a la ciudad con actividades temáticas con decoración, música, comida y bebida típicas de feria, siempre desde el respeto a las medidas de seguridad establecidas por la ley. La campaña Que no nos falte de ná: este año la Feria se vive en los bares se llevará a cabo del 18 al 27 de junio.

Tampoco faltan el típico rebujito y los platos clásicos de la Feria en las distintas fiestas organizadas por colectivos y asociaciones de la ciudad, como la celebrada el sábado por la tarde-noche en el Club Getares, convertido para la ocasión en una gran caseta con música en directo, manzanilla y el clásico pescaíto que da la bienvenida a los días grandes de la fiesta.

Mientras tanto, a los pies de la plaza de toros, los más jóvenes siguen vibrando al ritmo de los cacharritos en un recinto ferial que registra durante este fin de semana también una gran afluencia de público. El Vive Park estará funcionando en Algeciras hasta el martes 29 de junio en el Parque Feria Antonio Quintero Romero, que ha sido acondicionado para la ocasión como un parque de atracciones de más de 43.000 metros cuadrados que cuenta con 162 negocios que conforman una atractiva oferta de ocio distribuida del siguiente modo: 65 atracciones (con cacharritos que abarcan a todas las edades, desde infantil hasta adulto), 50 puestos de alimentación y 47 juegos de habilidad.