Denuncia que sus vecinos positivos por Covid no cumplen con la cuarentena

Los vecinos de un bloque de pisos en la barriada Mariana Pineda de Algeciras no saben qué hacer. Según denuncia una de las propietarias, se enfrentan a una falta de respuesta por parte de los responsables de Salud tras conocer que una familia de vecinos ha dado positivo por coronavirus. Sostiene que lleva días sin obtener atención para poder someterse a las pruebas de la Covid y asegura que los vecinos contagiados (asintomáticos) se saltan la cuarentena sin que exista control alguno.

"Lo único con lo que nos hemos encontrado en el rellano es con el cartel de aviso de que hay una familia de vecinos con coronavirus. Vecinos con los que nos hemos cruzado en el ascensor casi todos por esto este bloque tiene doce plantas y a los que se les puede ver haciendo vida normal, saliendo y entrando o sacando al perro", pone sobre aviso esta propietaria, que prefiere mantener el anonimato.

"El hecho de que no mantenga la cuarentena confinados es una falta total de civismo, pero vemos que no hay control alguno", lamenta esta vecina del bloque afectado. "Pero lo más preocupante es la falta de respuesta por parte de las administraciones. Ni Salud Responde ni el 112 ni nadie... y el médico de cabecera lo que único que te dice es que no hay citas, que está todo completo", prosigue.

"Somos muchas las personas que convivimos aquí y hacemos vida sin saber si nos hemos podido contagiar", sentencia esta vecina.

El Servicio Andaluz de Salud, contactado por Europa Sur, ha explicado que la prueba sigue un cauce que pasa por el estudio de contactos de un positivo y en cualquier caso recomienda seguir los consejos y recomendaciones establecidos y publicados en su web, además del autoaislamiento en la medida de lo posible como mejor medida de precaución.