El algecireño Daniel García se unirá a su ídolo Pablo López en la gran final de La Voz Kids

El algecireño Daniel García solo tiene 7 años y ya es una gran estrella de la televisión. Una voz inconfundible y una capacidad única para emocionar desde el escenario le convirtieron en uno de los cuatro finalistas de La Voz Kids, el concurso de Antena 3 que celebra este viernes su gran final (22:00).

Daniel García fue elegido por su coach, Rosario Flores, tras una complicada decisión entre el algecireño y Chavito. Los dos jóvenes cantantes se unieron a la artista para cantar el tema Como tú. Daniel García volvió a demostrar que dentro de su cuerpo tan pequeñito habita una gran estrella. El finalista del equipo de Rosario Flores brilló con luz propia interpretando Te espero aquí, de Pablo López, en uno de los momentos más dulces del programa. Chavito optó por el éxito Vida loca, de Alejandro Sanz. Tras escuchar las dos actuaciones, llegó el momento más complicado para Rosario Flores, que se decantó por el algecireño pero con una gran pena: "He tenido la suerte de aprender con vosotros porque no os he tenido que enseñar nada", le dijo a los dos.

David Bisbal, Vanesa Martín y Melendi eligieron a Aysha Bengoetxea, Irene Gil y Sofía Esteban tras muchas actuaciones cargadas de emoción en una noche con alma y sentimiento a borbotones. Con las tres chicas tendrá que rivalizar Daniel García este viernes en una velada que se prevé emocionantísima. El programa ha anunciado a través de su página web el dúo más esperado: el algecireño interpretará al lado de su gran ídolo, Pablo López, el tema Dos palabras.

De Daniel García dice Rosario Flores que "se va a comer el mundo". En las batallas hizo llorar a todos los coaches de emoción con la tierna actuación que protagonizó con sus dos compañeros. En la semifinal conquistó a todos con la versión de Rosario Flores con sus cuatro niños de su tema Se me olvidó quererte y con El mundo, de Pablo López. “Eres el monstruo de los monstruos”, le dijo su coach antes de darle el pase a la gran final de este viernes.