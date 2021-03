Crecimiento de la marca personal de Juan Carlos Mostajo

Si no conoces a Juan Carlos Mostajo, con este artículo queremos contarte no solo de quién se trata, sino también su crecimiento como emprendedor.

Conoce todas las estrategias que ha utilizado para llegar hasta ser un gran influencer, además del dueño de su propia marca personal.

No te pierdas nada de lo que te contaremos aquí. Si piensas emprender tu propio negocio, lo que contaremos en este artículo te será bastante interesante.

La marca personal de Juan Carlos Mostajo

Si no has oído hablar sobre Juan Carlos Mostajo, posiblemente te has perdido de una gran inspiración para tus deseos de emprender.

Se trata del creador de la marca Mostylion: Be a lion, y del Club Mostylion. Esto lo logró junto con otros tres jóvenes emprendedores con los que hizo sociedad.

Además de ello, esta persona ha creado sociedad también con más de 30 personas sobre otras diferentes marcas personales. Pero no solo eso.

¿Recuerdas que dijimos que se trata de un influencer? Pues, es así. No se trata de un emprendedor que solo crea marcas personales y sociedades.

También inspira a gran cantidad de personas para emprender sus propias marcas personales, obteniendo así un rápido reconocimiento en España.

Ahora bien, centrándonos en Mostylion, podemos entender el por qué puede ser una inspiración para los emprendedores.

Esta marca fue creada durante la pandemia por covid-19, con el fin de fabricar ropa 100% hecha con materiales orgánicos. Además de ello, ofrecer un estilo único a sus compradores.

Sin embargo, más importante que ello, es que esta marca tiene como fin ayudar a otros emprendedores; generar sociedades; compartir información; unir personas que tengan las mismas ambiciones…

Pero, ¿Cómo se logra esto? La respuesta a esa pregunta es el Club Mostylion. Este club es el que busca unir a todas estas personas, y compartir información, cursos, charlas, y todo lo que pueda ayudar a emprender.

De tal manera, tanto Juan Carlos como Mostylion han experimentado un gran crecimiento en la red social Instagram.

Estrategias para el crecimiento de la marca personal de Juancar

Ya en este punto entramos en el tema verdaderamente caliente de este artículo. Hablamos de las estrategias que este emprendedor ha aplicado para su marca personal, las cuales han hecho crecer tanto a esta.

Primeramente, es importante agregar que este crecimiento es bastante amplio. En tan solo dos meses, la cuenta de Instagram de Mostylion ha logrado superar los 100.000 seguidores. ¿Cómo?

Todo esto tiene base fundamentalmente en el lema “Hagas lo que hagas, añádele Marketing y Desarrollo personal”. Es decir, si quieres que tu marca crezca, debes desarrollarte personalmente y utilizar estrategias de marketing.

Además de ello, el crecimiento de la marca personal de Juancar tiene base en su filosofía “no se trata de una competencia, sino una coopetencia”.

Esto lo que quiere decir es que es más fácil llegar lejos con más personas; compartiendo; generando sociedades.

De hecho, si entras a la cuenta de Instagram verás cómo él siempre comparte las estrategias que ha utilizado. A través de vídeos, comparte todo el conocimiento que, como emprendedor, ha logrado adquirir.

Por otro lado, este emprendedor entiende que la comunidad de Mostylion en Instagram, se trata de una comunidad en una red social. ¿Esto qué significa?

Cuando estamos en redes sociales, el objetivo es interactuar, compartir, generar contenido interesante, unir personas.

Todo esto lo tiene en mente Juancar cuando piensa en generar nuevas marcas. No se trata de ego, sino de cooperar; ayudar a todos los que quieran emprender, generando comunidades y crear una gran tribu.

También se olvida de la postura de que se trata de “yo contra mi competencia”, ya que es mejor cooperar: aprender de ella, qué le funciona y qué no, comprar su producto para conocerle aún más.

Club Mostylion

Este punto es importante de resaltar en su propio apartado, ya que el Club Mostylion representa a lo que se refiere Juancar con “coopetencia”.

Los miembros de este club pueden asistir a charlas sobre emprendimiento, así como también pueden recibir asesorías para sus marcas.

El objetivo, entonces, de este club es el hecho de poder lograr generar esa tribu de la que hablamos antes. Conectar a todos aquellos emprendedores digitales que quieran comenzar sus marcas personales, o hacerlas crecer.

Así, no solo pueden los clientes de Mostylion adquirir un par de camisetas, sino que también pueden unirse al Club Mostylion. De esta forma puede crecer aún más la comunidad, y más gente conoce a la marca.

Compartir contenido a través de redes sociales

Quisimos dar este énfasis en esta estrategia, ya que hoy en día las redes sociales son una excelente manera de interactuar y compartir.

Por ello, a través de estas, y en particular en Instagram, se pueden generar grandes comunidades con las cuales compartir información. Por ello, Juancar utiliza mucho esta red social.

Gracias al contenido que sube frecuentemente, muchos de sus seguidores expresan su alegría al aprender. Son inspirados a abrir su mente y a desarrollar sus capacidades para el emprendimiento.

Entonces, gracias a este contenido, se refuerza la idea de la coopetencia, ya que tiene la visión de la abundancia: “juntos somos más”. Asimismo puedes aprender de todo lo que ha hecho para hacer crecer su marca personal.

Conclusión

El crecimiento de la marca personal de Juancar depende de varias estrategias que puedes seguir como ejemplo para la tuya. De esta forma podrás convertirte en ese emprendedor que tanto sueñas ser.

Te recomendamos seguir a Juan Carlos Mostajo en su cuenta de Instagram. También puedes seguir a Mostylion en la misma red social, y puedes acceder a su página web.