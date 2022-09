Combo Comunicación: comunicar, compartir y prosperar

Comunicar es sinónimo de compartir. Dos ideas que forman parte de las líneas estratégicas de Combo Comunicación, agencia de marketing y comunicación en Algeciras. Es de vital importancia en el mundo actual que se lleve a cabo una digitalización de los negocios. Por eso, contar con una empresa que pueda llevar a cabo este proceso se convierte en una necesidad. La mayor parte de los negocios actuales cuentan con departamentos o empresas especializadas en marketing digital que son capaces de realizar las labores de comunicación, gestión de redes sociales, optimización de sus páginas web con el fin de aumentar sus conversiones, entre otras muchas labores.

Una vocación que nace, casi de una necesidad. Combo Comunicación nació en Granada pero lleva sangre algecireña. Su CEO, María José Segura, es periodista de formación y de profesión y dio sus primeros pasos profesionales en Algeciras, “una tierra singular, diversa y rica en noticias”. La crisis de 2010 la sorprendió en Granada, ciudad de adopción y, ante la falta de alternativas, decidió emprender. Creaba entonces, con cuatro socios más, su agencia de comunicación, Combo Comunicación. Diez años después, la empresa se ha convertido en una de los referentes en Andalucía, con oficinas en la capital nazarí y en el Campo de Gibraltar, Madrid y Málaga que prestan servicios de marketing digital a clientes de toda España.

Un enfoque personalizado para cada cliente

Combo Comunicación cuenta en su cartera de clientes con empresas consolidadas en sus diferentes sectores productivos cuya labor refuerzan y promueven con un plan estratégico ad hoc. Pero además, han acompañado y acompañan a emprendedores y nuevos negocios prácticamente desde que el proyecto es una idea sin materializar. Desde el naming del proyecto al diseño de su logotipo o packaging, la creación de su página web, su posicionamiento SEO y SEM, la activación de campañas de marketing digital y gestión de redes sociales. Todos los pasos necesarios hasta convertir a los potenciales visitantes en clientes los desempeña el equipo de Combo, acompañando al cliente en cada etapa del proceso.

Y todo, con un equipo de especialistas en comunicación, marketing, diseño y posicionamiento que va orientando cada paso marcado en la estrategia. Este es el principal valor diferencial de esta agencia de marketing y comunicación: un enfoque one to one que va guiando a sus clientes en todo el proceso.

El poder de la imagen

Hasta llegar a definir una estrategia de marketing adaptada a cada tipo de negocio, y crear un buen posicionamiento SEO, es indispensable crear una imagen corporativa cuyo diseño se adecúe a los valores que quiera transmitir la marca y, a la par, sea fácilmente identificable. El equipo de Combo Comunicación pone al servicio de sus clientes su creatividad y conocimiento en las últimas tendencias del diseño para desarrollar una imagen de marca. Desde el logotipo, en el que plasmar los valores de la empresa, hasta el resto de elementos necesarios para conseguir captar la atención del cliente: papelería, cartelería, packaging. Y por supuesto, el contenido gráfico digital para nutrir las publicaciones en la web y campañas en redes sociales.

Desarrollo web: estar en el mundo.

Una vez se ha escogido el nombre y el diseño del logotipo del negocio, llega el momento de presentar el negocio en sociedad. Y esta presentación formal pasa por tener presencia en internet y hacerlo con un diseño web óptimio, la carta de presentación a los futuros clientes. Una buena estructura y una buena funcionalidad es indispensable para facilitar la interacción con el usuario. Y en Combo Comunicación lo consiguen con desarrollos web totalmente a medida, que se adaptan a cada modelo de negocio de forma diferenciada y exclusiva. Su equipo de estrategia digital y de posicionamiento SEO son especialistas en la materia y garantía de éxito. Ponemos en marcha todo nuestro conocimiento para ofrecer diseño web en Algeciras al alcance de cualquier emprendedor o empresa independientemente de su tamaño.

Posicionamiento del negocio en internet

Pero, ¿qué sería de una buena página web si no tiene un correcto posicionamiento? Este sería el siguiente paso en la implementación de una estrategia de marketing 360 que ofrece Combo Comunicación, que tiene un departamento especializado en posicionamiento SEO en Algeciras y en campañas SEM. Estas herramientas, bien aplicadas, harán que la página web de una empresa aparezca en las primeras páginas de los buscadores al realizar búsquedas relacionadas con lo que el sitio web ofrece.

Las estrategias de posicionamiento SEO darán visibilidad al negocio de forma orgánica y, una vez se consolide esta estrategia, también se puede implementar una campañas SEM ofreciendo un rendimiento inmediato desde el inicio de la campaña. Diferenciar el uso entre SEO y SEM y escoger la que mejor se adecúe en el momento es clave para el éxito de una campaña de marketing digital.

Liderazgo en redes sociales

En la era de la comunicación digital, es imprescindible estar abiertos a conversar con la ciudadanía. Un objetivo que se consigue con una estrategia de comunicación en redes sociales que, bien de forma orgánica, bien con inversiones puntuales en publicidad, favorecerá positivamente en la implantación y éxitos de la estrategia que se haya diseñado.

La experiencia que da contar con diez años de especialización en el sector con la que cuenta Combo avala su liderazgo en este campo. Actualmente, más de una veintena de empresas y proyectos confían la gestión de sus redes sociales al equipo. Análisis, diseño y creación de contenidos de calidad son los pilares sobre los que se articula la labor del departamento.

Comunicación offline

Combo Comunicación comenzaba su andadura en el panorama empresarial como agencia de comunicación. Y, además de haberse especializado en nuevas tendencias de comunicación digital, continúa desarrollando tareas propias de comunicación tradicional. Unimos Talento es la mejor carta de presentación de la fórmula exitosa que plantea, de forma personalizada, en cada caso que se le plantea.

Más allá de los meros encuentros informativos, el departamento de comunicación actúa como enlace entre empresas y medios de comunicación y favorece la presencia en cabeceras de todo el territorio nacional.

Combo Comunicación sigue manteniendo intacta su idea de compartir. Y comparte experiencias, saber y casos de éxito con cada uno de sus clientes, devolviendo al tejido empresarial todo lo que les ha aportado a lo largo de estos más de diez años de trayectoria. Un proyecto que, como ha indicado en alguna ocasión su CEO, María José Segura, comenzó en respuesta a una necesidad y que, de la mano de un equipo de profesionales expertos, se ha convertido en una de las agencias de marketing y comunicación líderes en el sector.

Combo Comunicación y su implicación con el emprendimiento femenino

Pero, además de haberse convertido en una agencia de marketing 360º y ofrecer servicios que van desde la creación de marca, diseño de logotipos y packaging, posicionamiento seo, la creación de páginas web o a la activación de campañas en redes sociales, tienen un compromiso férreo con la igualdad: el de visibilizar y apoyar el emprendimiento femenino.

Por ello, en 2021, crearon la red de networking Unimos Talento, con el objetivo de dar visibilidad a los proyectos y empresas impulsadas y lideradas por mujeres. Tras una primera edición celebrada en Granada, en julio tenía lugar en Algeciras una segunda edición, que reunió en el Hotel Reina Cristina a un centenar de empresarias, empresarios y empresas del Campo de Gibraltar. Se premió además la trayectoria de cinco emprendedoras que a lo largo de sus carreras han aportado riqueza a la sociedad en todas sus dimensiones.

Un reconocimiento que, durante su intervención, María José Segura hizo extensible a todas las personas que se reunieron no sólo para celebrar, sino también para fomentar el encuentro y las sinergias entre empresas e instituciones de la Bahía de Algeciras. Crear esta red de contactos “era necesaria tras dos años de pandemia” y de ahí surgió el encuentro que llevó el desde primer momento aparejados los premios para dar visibilidad a proyectos e iniciativas que pueden ser inspiradores para otras mujeres.

Unimos Talento volverá a celebrarse en octubre en Granada, de nuevo promoviendo el liderazgo y el emprendimiento femenino. Sin duda, es este compromiso el más notorio y público de Combo Comunicación, que durante doce años ha colaborado con más de un centenar de empresas, contribuyendo al crecimiento de estos negocios a través de la comunicación. De la mano de los clientes, la agencia ha ido diversificando su cartera de servicios para dar respuesta, de forma rápida y eficaz, a cualquier reto que se les plantee. Desde la creación de marca, diseño de logotipos y packaging, al posicionamiento SEO o la creación de campañas de marketing digital. Un knowhow que han ido adquiriendo a lo largo de estos años y que favorece a que Combo pueda dar una solución personalizada a cada cliente.