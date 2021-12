Cirugía endoscópica de columna: una historia de éxito en Hospiten Estepona

“Antes de la operación yo no podía salir a la calle ni vestirme ni tampoco ir al baño, me tenía que llevar mi hija”. Así habla emocionada Elizabeth Romero de su estado de salud antes de someterse a una cirugía endoscópica de columna en Hospiten Estepona, una novedosa técnica que ya se está realizando en el centro con asombrosos resultados.

Este procedimiento, nos comenta el Dr. Javier Guerrero, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica de Hospiten Estepona, “está indicado para tratar dolencias tan limitantes como hernias de disco en pacientes jóvenes y deportistas, que requieren una rápida recuperación. Pero también lo está para pacientes de edad avanzada o con enfermedades crónicas, al ser una cirugía poco agresiva en la que los riesgos asociados a las operaciones tradicionales se reducen mucho”.

Gracias a esta nueva técnica, pacientes como Elizabeth viven una mejora sustancial en su calidad de vida en solo cuestión de días.

¿En qué consiste la cirugía endoscópica de columna?

El Dr. Guerrero nos indica que se trata de una técnica poco invasiva para tratar hernias o estenosis de columna. A través de una herida de apenas un centímetro, se introduce el instrumental quirúrgico y una cámara microscópica con la que se pueden ver las estructuras anatómicas del paciente en una pantalla de alta definición ubicada en el quirófano. De este modo, la cirugía endoscópica de columna se convierte en una alternativa muy fiable a la cirugía abierta convencional, ya que se minimizan las posibles complicaciones derivadas de ésta.

“Yo vine de urgencias y el Doctor Vides [Jefe del Departamento de Traumatología] me dijo que había una técnica nueva y que me iría muy bien. Lo pensé y el día de la operación todo fue muy rápido. Terminaron a las 6 de la tarde y al día siguiente a las 12 del mediodía me dieron el alta. Se la recomendaría a todo el mundo que pudiera”, cuenta Elizabeth Romero.

Ventajas sustanciales para una mejor calidad de vida

Y es que las principales ventajas de la cirugía endoscópica de columna que se realiza en Hospiten Estepona es la rapidez en la recuperación del paciente. Pero no es el único beneficio:

Menos dolor y heridas en el paciente.

Se reduce el riesgo de infecciones y hemorragias.

Disminución del tiempo en quirófano y de la estancia en el hospital. El paciente puede recibir el alta a las 12 horas de la intervención.

Sobre el Grupo Hospiten

Grupo Hospiten es una red sanitaria internacional comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, con experiencia de más de 50 años, que cuenta con veinte centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, y más de cien centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Está presidido por el Dr. Pedro Luis Cobiella y atiende anualmente a más de 1.900.000 pacientes de todo el mundo, y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas.