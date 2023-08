Chipi le canta las cuarenta a la Inteligencia Artificial: "Nos has tocado la fibra"

Quién mejor que Antonio Romera Chipi para ponerle los puntos sobre las íes a la Inteligencia Artificial que supuestamente dijo que Algeciras era el pueblo más feo de Andalucía. El alma máter del grupo La Canalla diserta sobre la belleza de Algeciras en un anuncio de la empresa local Datono que ha tocado el corazoncito de los algecireños del mismo modo que la "IA de su madre" les tocó "la fibra".

"Algo artificial nunca va a saber reconocer una belleza natural como la que tiene Algeciras", dice Chipi en el anuncio, realizado en colaboración con Onda Algeciras TV, y en el que aparece con una camiseta de la empresa Algeciras Mare con el logo de la cúpula del mercado Ingeniero Torroja.

"En Algeciras, las historias más bellas no la cuenta sus edificios, sino su gente", advierte el músico, poeta y compositor en el spot de Datono. "De Algeciras no tienes ni idea", le espeta Chipi a la IA. "No es que estemos enfadaos, es que nos has tocado la fibra", concluye el anuncio.