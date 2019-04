Carmen Montoya: “Es muy bonita, pero había envejecido”

Carmen Montoya suele acudir al mercado a hacer sus compras y se ve que le tiene cariño al lugar. “Acabo de enterarme que la van a arreglar, no lo sabía y me ha dado mucha alegría, porque esta plaza es muy bonita y muy peculiar, pero se va envejeciendo y hay que hacer reformas para renovarse”. Carmen Montoya está contenta de los nuevos puestos: “He observado y se lo he comentado a mi marido que están abriendo bares y eso está bien. Ya hace tiempo que lo hay en muchos lugares de España”.